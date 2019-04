Altena wint ondanks aparte gebeurtenis na blessurebehandeling

Altena – Brederodes 2-0 (0-0) Patrick Zwart 1-0, 89. Johnny Schouten 2-0.

Moment van de wedstrijd: Na een blessurebehandeling dacht Altena dat het sportieve gebaar van de thuisclub – de bal werd over de zijlijn getrapt om de speler te laten oplappen – zou worden terugbetaald met een ingooi naar de thuisclub. Dat gebeurde niet, daardoor stond Altena uit het lood. Het leverde Brederodes een enorme kans op. ,,Sportief is dat natuurlijk niet”, zegt aanvoerder Julian Geelhoedt, ,,al snap ik het wel een beetje. Brederodes vecht voor zijn laatste kans om de nacompetitie te ontlopen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de zege op Brederode is debutant Altena verzekerd van nog een seizoen voetballen in de tweede klasse F.

Zwaluwe - Roda Boys/Bommelerwaard 0-2 (0-0) 65. Jordi de Wit 0-1, 68. Nick Linnenbank 0-2.

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van Nick Linnenbank. Na een dieptepass zag de aanvaller in een oogwenk dat de doelman van Zwaluwe iets te ver voor zijn doel stond; die werd met een fraaie boogbal geklopt.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Zwaluwe heeft het weliswaar lastig om te overleven in de tweede klasse F, maar de meeste punten hebben ze wel thuis gehaald”, wist Roda-trainer Frank Brands. ,,Dus wisten we dat het een lastige middag zou worden. Als we ons geduld zouden bewaren, moesten we kunnen winnen. En zo is het gebeurd.”

Papendrecht – Woudrichem 1-1 (1-0) 45. 1-0, 61. Dillis de Vries 1-1.

Moment van de wedstrijd: Bijna ging Woudrichem nog met drie punten aan de haal, maar na een vrije trap van Tim Saaman stuitte de bal via de onderkant van de lat weer in het veld.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door het gelijkspel en de winst van Nivo Sparta, moet Woudrichem in de derde periode de eerste plaats laten aan de ploeg uit Zaltbommel.

Heukelum - NOAD’32 1-4 (1-1) 3. 1-0, 42. Soufiane Bakkali 1-1, 48. Soufiane Bakkali 2-1, 79. Julian Vos 3-1, 88. Mo Mahklouf 1-4.

Moment van de wedstrijd: ,,Voor de rust kregen we dotten van kansen om het duel al te beslissen”, zag Anton de Waal, clubman van NOAD’32. ,,Erna veel minder, maar toen gingen we er wel heel efficiënt mee om.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de nederlaag van Zwaluwe is NOAD’32 verlost van de laatste plaats in de tweede klasse F. “Dat is een heel lekker gevoel”, vindt De Waal.

Wilhelmina’26 - Nivo Sparta 2-3 (2-2) 2. Dilan van Son 1-0, 5. Daan Schreuders 1-1, 13. Frenk Schaap 1-2, 33. Fabio de Lang 2-2, 86. Dennis van Meurs 2-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Het publiek is de grote winnaar”, vond Nivo-trainer Theo de Boon, ,,want die heeft een heel open wedstrijd gezien, waarin beide ploegen ook nog een keer de lat raakten.” Zijn collega Marcel van Helmond vond het een “zure nederlaag”. ,,We hadden Nivo vooral voor de rust pijn kunnen doen, dat hebben we nagelaten. Uit een onnodig weggegeven hoekschop gingen we alsnog de boot in.”