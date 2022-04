‘Altijd hetzelfde liedje’ bij verliezend WEC, VOW en Avesteyn mazzelen met drie punten

WEC - ELI 0-1 (0-0). 65. 0-1.

,,Het is altijd hetzelfde liedje. We krijgen een aantal grote kansen, werken keihard maar scoren weer niet. We hadden vandaag zeker een punt verdiend”, vertelde WEC-trainer Henry van Wanrooij.

DVS - VOW 0-1 (0-0). 58. Klein Breteler 0-1.

,,De punten zitten weer in de tas. Van beide kanten was het niet zo’n beste wedstrijd. Een gelijkspel was op zijn plaats geweest”, beschreef VOW-trainer Patrick Cissen.

Avesteyn - Pusphaira 1-0 (1-0). 22. Vissers (pen.).

,,Een gelijkspel was terecht geweest. Voetballend gezien hadden we het erg moeilijk met Pusphaira. In de 93e minuut kregen ze nog een grote kans”, beschreef Avesteyn-trainer Hugo van de Sande.

DOSL - Boskant 1-2 (1-0). 25. 0-1, 65. Veldkamp 1-1, 85. Saris 1-2.

,,In de eerste helft komen we een aantal keer goed weg, we hadden drie nul achter kunnen staan. Gelukkig draaiden we het om. Glenn Saris, een achttienjarige invaller van het tweede, maakte de winnende. Dat was een mooi moment”, beschreef Boskant-trainer Peter van der Heijden.