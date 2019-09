Altijd wel een Maas in de basis bij VCB

'Ik was zes weken oud toen mijn ouders naar dat witte huis daar verhuisden", zegt Ronald (54) al wijzend. ,,Mijn vader is helaas niet meer. Mijn moeder woont er nog steeds." Zijn zes broers en hij waren uiteraard gek van voetbal. ,,Dat is ook niet raar als je tegenover het veld woont, al deden we genoeg andere dingen We hadden de ruimte. De kinderen uit onze klassen kwamen graag bij ons spelen. Wij gingen zelden naar hen toe." Het is wel eens voorgekomen dat Ronald met zijn zes andere broers in het eerste elftal stond. ,,Ik kreeg wel eens een gele kaart terwijl ik op de bank zat. Dan had een andere Maas die wel speelde mijn naam opgegeven. Daar werd wel eens mee gesjoemeld." Rob (23) kan erover meepraten. ,,Het was verwarrend voor de scheids. Als de pasjes gecontroleerd werden, werd de naam Maas misschien vijf of zes keer genoemd."