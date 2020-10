Amateurclubs over de te spelen KNVB Bekerwedstrijden: ‘KNVB zal in dezen ook hoofdpijn hebben’

Kozakken Boys, OSS’20 en Achilles Veen overleefden knap de voorrondes van de KNVB Beker, maar nu het amateurvoetbal in ieder geval twee weken stil ligt, is er de vraag wat er met de wedstrijden om de landelijke beker gaat gebeuren. Verplaatsing van de wedstrijden voor de eerste bekerronde lijkt de enige mogelijkheid.

Het nieuws dat de competities stil worden gelegd zal voor geen enkele trainer meer als een verrassing komen, zo ook niet bij OSS’20-trainer Bertran Kreekels. ,,Wel ben ik heel benieuwd wat er met het vervolg gaat gebeuren. Zeer waarschijnlijk liggen de competities nu vier weken stil. Dan moet je ook weer optrainen. Daarbij zitten we dus in de KNVB Beker en die wedstrijden moeten wel gespeeld worden. Zonder nu twee weken door te trainen. Dat lijkt me niet de bedoeling dus de KNVB zal dat nog moeten uitzoeken”, zegt Kreekels.

Achilles Veen

Zijn ploeg zou op 28 oktober aantreden tegen tweededivisionist Katwijk, maar eerst staat er dinsdagavond nog een oefenwedstrijd tegen OJC Rosmalen op het programma. ,,Daar gaan we nog even van genieten”, zegt Kreekels al lachend. Voor Achilles Veen stond de wedstrijd met derdedivisionist Barendrecht op 27 oktober gepland. ,,De bekercompetitie valt onder de vlag betaald voetbal. Maar het zou mij vreemd lijken als we niet kunnen trainen en dan wel kunnen voetballen”, zegt Achilles Veen voorzitter Henk Schreuders.

,,Ik ga er vanuit dat de KNVB morgen of donderdag met een oplossing komt”, vervolgt Schreuders. Eerder op de dag gaf de KNVB aan de officiële maatregelen af te wachten voordat er wordt gekeken hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden. ,,Ik denk dat de KNVB in dezen ook hoofdpijn zal hebben. Als het nu over vier à zes weken weer kan, is het alweer bijna Kerst. Dan begint de winterstop ook weer.”

10.000 euro

Schreuders zag zijn club vorige week winnen van derdedivisionist Gemert. Een troosteloos decor voor een KNVB Bekerwedstrijd. ,,Je staat er dan met twaalf mensen, waarvan vier stewards. Dat is ook niet de bedoeling. Normaal is de KNVB Beker een extraatje waar je ook niet op begroot.” Toch wordt de prestatiebonus - waar meer dan 10.000 euro op staat - pas uitgekeerd als de wedstrijd in de eerste ronde is gespeeld.

Achilles Veen verloor in heel 2020 nog geen enkele wedstrijd dus een bevriezing van de competitie kwam sportief gezien niet als beste uit. ,,Erger is dat veel clubs het op deze manier niet volhouden. Bijna 66 procent van de clubs krijgt problemen. Er zullen een hoop slapeloze nachten zijn. We bewandelen een weg die nog nooit is bewandeld.”

Kozakken Boys zou op 28 oktober tegen Harkemase Boys moeten spelen. Er zijn acht clubs die een betaaldvoetbalclub hebben geloot voor de eerste ronde.