Amateurclubs uit de beker: ‘Nu kan Willem II zich eindelijk focussen op de competitie’

Willem II zou amateurclub DVS’33 treffen in de eerste ronde van de landelijke beker. In het Gelderse Ermelo kunnen ze leven met het besluit van de voetbalbond. ,,Willem II is natuurlijk een hele leuke tegenstander om tegen te spelen, maar voetbal is in deze tijden vooral de belangrijkste bijzaak in het leven. Als voetballen niet kan, dan kan het gewoon niet. Voetbaltechnisch wil je natuurlijk graag spelen, maar deze beslissing van de bond is volkomen terecht. Het alternatief dat wordt geboden is dan ook netjes”, zegt DVS-voorzitter Aart Goossensen.