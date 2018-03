Amateurduel gestaakt na aanval op speler: 'Er liep er zelfs eentje rond met een ijzeren staaf'

Het duel tussen de vijfdeklassers Berkdijk en WSJ is zondagmiddag gestaakt, nadat een WSJ-speler het aan de stok kreeg met fans van Berkdijk. Het resulteerde in een vechtpartij, waarbij zelfs een ijzeren staaf is gebruikt.

WSJ-assistent-coach Toine Hesselberth sprak na afloop van een beangstigende situatie en gaf zijn lezing van wat er gebeurde: ,,Nadat we met 5-0 achterkwamen wisselden wij een speler van ons. Op weg naar de kleedkamer werd hij door Berkdijk-supporters uitgemaakt voor 'buitenlander' en kreeg hij direct daarop een kopstoot waarna er nog drie man op hem doken."

'Buitenlander'

Toen waren de rapen gaar, volgens Hesselberth. ,,Er werden flinke klappen uitgedeeld door supporters van beide kampen. Bij Berkdijk liep er zelfs eentje rond met een ijzeren staaf. Er heeft ook zeker bloed gevloeid. Ook spelers bemoeiden zich ermee, met name die van Berkdijk. Wij probeerden de vechtende partijen als coaches te scheiden, maar daar was geen beginnen aan. Toen hebben we afstand genomen en zijn we bij de scheidsrechter gaan staan. Die was ook flink geschrokken. Hij nam het enige juiste besluit: staken."

Berkdijk-coach Erik van Esch kon zich niet vinden in het Tilburgse commentaar op de gebeurtenissen. Zijn lezing gaat als volgt: ,,Toen een speler van WSJ werd gewisseld, liep hij langs onze supporters om naar de kleedkamer te gaan. Er werd sarcastisch voor hen geklapt, hij gaf een supporter een duw. En dat is daarna geëscaleerd."

Quote Die staaf, die langs het veld lag, is opgepakt door de nummer vijftien van WSJ. Samen met een wisselspeler van mijn ploeg heb ik die van hem afgepakt Berkdijk-coach Erik van Esch

Het idee dat er vanuit Kaatsheuvelse kant iemand met een ijzeren staaf heeft rondgelopen noemt Van Esch 'belachelijk'. ,,Die staaf, die langs het veld lag, is opgepakt door de nummer vijftien van WSJ. Samen met een wisselspeler van mijn ploeg heb ik die van hem afgepakt."

Nooit meer

Quote Ik ga daar in ieder geval nooit meer heen. Op dit moment weet ik niet eens of ik sowieso nog wel door wil gaan WSJ-assistent-coach Toine Hesselberth Volgens Hesselberth was er tijdens de wedstrijd niets aan de hand: ,,Wij waren de betere ploeg. Maar zij scoorden uit iedere kans die ze kregen. Na de pauze liep Berkdijk verder uit. Wij wilden het duel rustig uitspelen tot de bom dus barstte. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Heel beangstigend was dit. Ik weet niet wat ze gesnoven hadden, maar die Berkdijk-supporters draaiden helemaal door. Wat een stelletje dwazen. Ik ga daar in ieder geval nooit meer heen. Op dit moment weet ik niet eens of ik sowieso nog wel door wil gaan."

Toch heeft Hesselberth wel nog hoop op een goede afloop. Volgens de assistent-coach van het Tilburgse WSJ was er een rapporteur van de Nederlandse voetbalbond aanwezig. ,,Dat is denk ik ons enige geluk. Hopelijk heeft die alles gezien. Wij schrijven in ieder geval zelf ook een rapport en wachten daarna de reactie van de KNVB af."