Amateurvoetbal: Almkerk pakt een punt na achterstand, Nivo Sparta koestert gelijkspel

Het begin van Almkerk was dramatisch. Binnen tien minuten keek het tegen een 2-0 achterstand aan. ,,Twee keer stonden we niet op te letten. Geen rugdekking, geen coaching en dan denk je daar gaat mijn bespreking”, aldus Van Seeters. Het vervolg leek onbegonnen werk maar de Brabanders richtten zich nog voor rust op. ,,Met schitterende doelpunten. We hadden zelfs voor rust nog 2-3 moeten maken”, vervolgde Van Seeters. In het tweede deel was een soort kick and rush maar goals kwamen er niet meer. Van Seeters: ,,Ik ben blij met de veerkracht die we toonden en de energie die we aan de dag legden. Dit geeft hoop voor de volgende wedstrijden.”