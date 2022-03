Amateurvoetbal: BLC beleeft een eenvoudige avond, Merlijn verspeelt punten door ‘frommelgoals’

(Za. 3D) BLC-Vuren 4-1 (2-1). 3. 0-1, 15. Bas van de Berk 1-1, 19. Jelmer ter Avest 2-1, 69. Piet Vollebergh 3-1 (pen.), 90. Luc Pelleboer 4-1. Bijz.: 61. Bas van de Berk (BLC) mist penalty.

Een vrij eenvoudige avond voor BLC begon met een tegendoelpunt. Een terugspeelbal kon niet goed worden gecontroleerd door de doelman, waardoor Vuren de bal kon afpakken en voor open doel kon scoren. ,,Daarna zijn konden we gelukkig met ons daadwerkelijke plan verder gaan”, legt BLC-trainer Danny Otterloo uit. ,,Bas van de Berk scoorde na een kwartier de gelijkmaker en niet veel later tekende Jelmer ter Avest voor de 2-1.”

Na rust bleef BLC de betere partij. Na een uur voetbal wees de dienstdoende arbiter naar de penaltystip, maar Van de Berk verzuimde om zijn tweede van de avond te maken vanaf elfmeter. Otterloo: ,,Zeven minute later kregen we opnieuw een strafschop, die Piet Vollebergh gelukkig wel verzilverde.” In de slotminuut vergrootte Luc Pelleboer de voorsprong nog tot 4-1.

(Za. 3D) TSVV Merlijn-ONI 2-2 (0-2). 11. 0-1, 36. 0-2, 67. Luc Geurts 2-1, 75. Lars van de Sande 2-2.

In de eerste helft gingen Merlijn en ONI vanavond redelijk gelijk op, maar toch werden de kleedkamers opgezocht met een 0-2 tussenstand. Erik Oeben, trainer TSVV Merlijn: ,,Twee keer viel de bal voor hun heel lullig tussen onze verdediging in. En beide keren profiteerde ONI met een frommelgoal.”

In de tweede helft verliep het meer naar wens voor Oeben. Twintig minuten na de rust scoorde Luc Geurts de aansluitingstreffer en een kwartier voor tijd tekende Lars van de Sande voor de 2-2. ,,We waren heer en meester in de tweede helft”, concludeerde Oeben. ,,We knokken ons terug van een achterstand, dus dan lijkt een gelijkspel een mooi resultaat. Maar we hadden deze pot eigenlijk ook nog kunnen winnen.”

(Zo. 4D) ASH-GSC/ODS 0-0 (0-0).

Er vielen geen doelpunten vanavond in het duel tussen ASH en GSC/ODS. ,,Het was een vrij open wedstrijd met hoog tempo, dus we kregen gelukkig geen saaie 0-0 voorgeschoteld,” vertelt ASH-coach Gilberto Smit. Beide ploegen produceerden wat speldenprikjes, maar tot een echt grote kans moest er worden gewacht tot de negentigste minuut.

Smit: ,,Wij kregen echt een levensgrote kans om de drie punten in eigen huis te houden. Echter zagen we dat zij nog goed bij de les waren, want ze haalden de poging nog van de lijn. Zonde, anders hadden we van de ongeslagen nummer twee van de ranglijst kunnen winnen.”

(4E) Unitas-Herovina 3-1 (1-1). 35. Jesse van Vliet 0-1, 44 1-1, 51. 2-1, 70. 3-1.

Herovina kwam na iets meer dan een halfuur op voorsprong via Jesse van Vliet, en leek met de voorsprong te gaan rusten. ,,Maar één minuut voor tijd schiet Unitas vanaf een meter of dertig op doel. Onze keeper lijkt ‘m tegen te houden, maar de bal glipte uiteindelijk door zijn handschoenen alsnog binnen,” baalde Herovina-coach Marcel de Groot.

Na de rust scoorde Unitas al snel de 2-1, waardoor Herovina vooral tegen zichzelf begon te voetballen. De Groot: ,,Ze scoorden op de juiste momenten. Je breekt dan wel, als ploeg zijnde.” In de zeventigste minuut bouwde de thuisploeg de voorsprong nog uit tot 3-1. Herovina kreeg via Kevin van Steenbrugge nog een goede kans op een aansluitingstreffer, maar zijn schot werd goed gestopt.

(4F) SV TOP-Well 0-0 (0-0).

Bij SV TOP tegen Well vielen er vanavond geen doelpunten. Hoewel de thuisploeg het meeste balbezit leek te hebben, werd er geen grote kans gecreëerd door de Ossenaren. Er viel wel nog een doelpunt in de wedstrijd voor SV TOP. ,,Deze werd echter afgekeurd door de scheidsrechter van doen,” legt Jordy van Boxtel, de trainer van de thuisploeg, uit.

Van Boxtel: ,,Over het algemeen was ik niet over de arbiter te spreken. Want in een uiterst sportieve wedstrijd strooide hij met de gele kaarten.” Collega-trainer Remy Schouwenaar bevestigde dit: ,,Het was echt een sportief treffen, maar de scheids hield de lijntjes erg kort.” Na het laatste fluitsignaal werd er zelfs nog een tweede gele kaart – en dus rood – aan een onbekende speler van SV TOP gegeven, nadat hij de grensrechter van Well op een cynische toon bedankte.

(5C) SVSOS-Knegselse Boys 2-0 (1-0). 3. Guus Abrahams 1-0, 75. Jesper Priems 2-0.

SVSOS kan tevreden terugkijken naar het treffen met Knegselse Boys. Al na drie minuten werd de 1-0 gemaakt door de thuisploeg: Wouter Abrahams nam een vrije trap, maar wist het doel niet te vinden. De bal belande uiteindelijk wel voor de voeten van Guus Abrahams, die de doelman van Knegselse Boys wel wist te verschalken.