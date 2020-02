Amateurvoetbal geteisterd door regenval: aantal wedstrijden afgelast

zaterdag 3D BLC koploper-af na cruciale fase voor rust, GDC profiteert ook van puntenver­lies ONI

1 februari Plots is GDC weer alleen koploper van zaterdag 3D. BLC pakte in vijf minuten tijd een rode kaart en incasseerde twee tegentreffers. GDC scoorde juist tweemaal op korte tijd en klimt zo over BLC en ONI heen. Achtervolger NOAD'32 liep averij op in eigen huis tegen Zwaluwe.