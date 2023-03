Amateurvoetbal volgt met de ramadan voorbeeld van profvoetbal

amateurvoetbal Bij zijn debuut in de eredivisie schakelde hij PSV’er Ola Toivonen uit, nu is hij amateur­voet­bal­ler en krijgt zijn bedrijf voorrang

Het debuut als A-junior in de basis bij Willem II tegen PSV is zijn hoogtepunt. ,,Ik speelde Ola Toivonen uit de wedstrijd.” Nu voetbalt Simon van Zeelst bij derdedivisionist SteDoCo in Hoornaar. Hij hoopt nog even op niveau te blijven spelen. Op den duur is Jan van Arckel, het oude nest, een optie.