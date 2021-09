Ambities Achilles Veen staan op de tocht

Dongen pakt mede dankzij ‘goal uit het boekje’ eerste driepunter van het seizoen

5 september DONGEN - Derdedivisionist Dongen heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald. Na een gelijkspel in de openingswedstrijd tegen JOS Watergraafsmeer en een verliespartij in en tegen Gemert, trok de ploeg van trainer Osman Erbas in de derde wedstrijd tegen DEM wel aan het langste eind. In eigen huis won Dongen met overtuigende cijfers: 3-0.