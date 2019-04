Ambitieuze Alem-spits Mart van Boxtel: ‘Ik wil zo snel mogelijk in de derde klasse spelen’

Een hattrick en zelfs vier doelpunten in één wedstrijd: de Alemse spits Mart van Boxtel is dit seizoen op dreef. ,,Ik ben me dit seizoen goed aan het ontwikkelen", geeft de 19-jarige aanvaller toe. ,,Ik heb me nog nooit zo fit gevoeld." Ondanks zijn jonge leeftijd is hij niet meer weg te denken uit de basis van de vierdeklasser en met veertien doelpunten is hij topscorer van de Gelderse club.