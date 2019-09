Ambitieuze vijfdeklasser The White Boys zet bizarre 17-0 neer met scorende trainer Theo Lucius

Verkeerde keelgat

Vorig seizoen werd The White Boys nog uit de competitie gehaald. Het eerste elftal liet te vaak verstek gaan. In de zomer stapte Sebastiaan Sluijmers in de club. De nieuwe voorzitter wil van de dorpsclub een gigant maken in het amateurvoetbal. Hij gaf het complex een opknapbeurt, stampte een volledig nieuw team uit de grond en gooide de jeugdopleiding op de schop. Dit laatste werd gedaan door talentvolle jeugdspeler weg te halen bij andere clubs uit de regio. Het benaderen van talentvolle jeugdspelers schoot bij voetbalclub sc ‘t Zand in het verkeerde keelgat. De club deed haar beklag over de ‘werving’ bij de KNVB.