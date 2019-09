'Amerika is voor mij de plek om sport en studie te combineren'

Hi Luuk, waarom ben je eigenlijk naar Amerika gegaan?

,,Ik ben begonnen met keepen bij Helvoirt, maar werd al snel gescout door RKC. Nadat ik daarna bij Nemelaer, Brabant United en uiteindelijk wat oefenwedstrijden bij het eerste van FC Den Bosch heb gespeeld ben ik naar TEC gegaan. Ik was tweede keeper bij de tweededivisionist en studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven. Tiel is moeilijk te bereiken dus ik was elke dag bijna vier uur kwijt om voetbal in de tweede divisie en mijn universitaire studie te combineren. Dat was eigenlijk niet te doen. Toen ben ik gaan zoeken naar andere mogelijkheden en naar Amerika gegaan."