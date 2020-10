André Segeren belangrijk met hattrick voor Dussense Boys

Zondag 4CBij een wisselvallig Dussense Boys was André Segeren de grote man. Een 0-1 achterstand werd na rust omgezet in een 6-1 overwinning.

Dussense Boys – SVV 6-1 (0-1) 20. 0-1, 55. André Segeren 1-1, 57. André Segeren 2-1, 63. Harry Sassen 3-1, 67. André Segeren 4-1, 72. Harry Sassen 5-1, 80. Maikel de Been 6-1.

Er wordt negentig minuten gevoetbald, met wat extra tijd. Hoe de wedstrijden zich zullen ontwikkelen, dat blijft een groot avontuur. Dat is eigenlijk al seizoenen lang de rode draad in het spel van Dussense Boys. Zo ook deze voetbaljaargang: eerst twee keer gewonnen, in de lift zou je zeggen. Niks ervan, de Boys kregen daarna drie keer op hun falie. Dieptepunt was de bekernederlaag, een zevenklapper, tegen Be Ready.

Ook gistermiddag was er weer geen peil te trekken op de Boys. Een achterstand opgelopen bij de rust, en tóch met 6-1 winnen. ,,Moet je nagaan: in de eerste helft speelden we heel aardig”, zag trainer André Vos, ,,maar kwamen we door een foutje op achterstand. In de rust heb ik erop gehamerd dat we op het middenveld korter op elkaar moesten staan om SVV vast te zetten. En ik heb André Segeren op de tien gezet.”

Het bleek de sleutel tot succes. Segeren scoorde drie keer, Harry Sassen prikte tweemaal raak. Maikel de Been maakte het halve dozijn vol. Vos: ,,Saai wordt het hier nooit, ik laat me elke keer weer verrassen hoe het uitpakt op het veld. Deze keer is me dat heel goed bevallen.”

Bijzonderheid: Dat Dussense Boys na de hervatting zes keer het doel vond, was volgens Vos ook te danken aan de tegenstander. ,,Toen het 3-1 werd, liet SVV het lopen. Mentaal is het niet zo’n sterke ploeg.”

