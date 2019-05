Anouar Hadouir gaat met zijn broers bij derdeklasser CHC in Den Bosch voetballen: ‘Volgens mij is dat uniek’

Ruud Kaiser verbaasd door vertrek bij Dongen: ‘Ben ontslagen door de verzorger’

15:30 In de winterstop tekende een enthousiaste Ruud Kaiser een nieuw eenjarig contract bij Dongen, maar woensdagavond werd hij per direct op straat gezet. De Amsterdamse coach is verbijsterd over de handelwijze van de derdedivisionist. ,,Van sommige mensen heb ik nooit steun gehad.”