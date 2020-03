Aparte rol voor spits Erwin van den Hoven in duel met Oosterhout

Voor Erwin van den Hoven was een bijrol bedacht: de spits werd in de hart van de defensie geporteerd om Stefan Kok van het scoren af te houden. Van den Hoven kreeg dat niet voor elkaar: Kok produceerde beide treffers van Oosterhout. Toch was de missie meer dan gelukt, vond trainer Nigel Branderhorsts. “Stefan Kok hebben we niet meer gezien, zelf had Erwin twee assists in huis en hij scoorde zelf de gelijkmaker.”

Gino – zijn echte naam is zó moeilijk uit spreken, dat zijn ploeggenoten die hebben versimpeld – scoorde maar liefst drie keer voor de thuisclub. In de 89e minuut zette hij Willem II op weg naar de eerste competitiezege, maar in de extra tijd ging het fout. Alwéér, zeker al drie, vier keer is dat hekkensluiter overkomen. “We willen alles oplossen met voetballen, maar dat is niet altijd de oplossing”, zegt trainer Mustafa Demirtas. Die oplossing is heel simpel, vindt zijn collega Frans Ceton. “In de slotminuten moet je al die ballen wegroeien, nergens naar kijken. Dat doen die jongens dus niet.” Het bood Thieu van der Bruggen de kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Daarna miste Willem II nog een levensgrote kans, sloeg Elroy Vereggen. Ceton: “Met een kopbal, en dat kan helemaal niet. Elroy weet helemaal niet wat dat is. Die bal moet wel verkeerd op zijn hoofd zijn gevallen.” Dat kon er ook nog wel bij voor de Tricolores.