Aram Pusters (TOP): ‘Liever de dubbel dan krat bier’

Het is de wereld op zijn kop. Een maand geleden leek TOP nog genoegen te moeten nemen met de tweede plaats in de eerste klasse C. Maar nu, doordat koploper Juliana zo lief was om een paar keer punten te verspelen, hebben de Ossenaren kampioen worden ineens in eigen hand. Ze krijgen de ploeg uit Malden zelfs nog thuis. Als klap op de vuurpijl spelen ze zondag de halve finale van de districtsbeker, uit bij hoofdklasser Minor in Nuth. ,,Een maand geleden waren we al dood en begraven, nu kan het seizoen wel heel mooi eindigen", weet captain Aram Pusters.