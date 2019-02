Arbiter staakt Haarsteeg - TGG na vechtpartij: ‘Was geen optie om duel uit te laten spelen’

Zondag 3CDe wedstrijd Haarsteeg tegen TGG werd in de 78ste minuut gestaakt na een vechtpartij tussen beide clubs. Haarsteeg, dat tweede staat in de derde klasse C, stond op dat moment met 3-1 voor.

,,De doelman van TGG raakte een speler van ons”, weet Haarsteeg-trainer Henry van der Linden. ,,Hij kreeg daarvoor een rode kaart. Een ploeggenoot leverde er commentaar op. Weer rood. Toen is er kennelijk iets gebeurd, wat weet ik niet, dat de scheidsrechter besloot om ermee te kappen.”

TGG-coach Ricardo Aguado was van mening dat de scheidsrechter van dienst TGG op sommige momenten expres benadeelde. ,,Wij kregen voor bepaalde overtredingen geel, terwijl Haarsteeg bij een soortgelijke actie slechts een vermaning kreeg”, reageerde Aguado, die verder niet goed kon zien wat precies gebeurde op het moment dat het duel in de 78ste minuut werd gestaakt. ,,Onze keeper Coen Burg gaf een tegenstander een duw, waarvoor hij direct rood kreeg. In het tumult dat ontstond kreeg Bilal All vervolgens ook direct rood.”

Verder was er volgens de TGG-coach niet zoveel aan de hand. ,,We hebben na afloop nog gewoon met z’n allen in de kantine van Haarsteeg gezeten. Dat zegt denk ik genoeg.” Vervolgens sprak Aguado nogmaals zijn ongenoegen uit over de arbiter: ,,Die jongen voelde de wedstrijd gewoon niet aan.”

Scheidsrechter geeft duiding

De arbiter van dienst wilde niet te veel over de wedstrijd kwijt, de vijandige sfeer was voor hem de voornaamste reden om niet door te laten spelen. ,,Er was een vechtpartij waarna ik twee rode kaarten heb gegeven. Daarna was het voor mij absoluut geen optie om deze wedstrijd uit te laten spelen. Dat heb ik met beide aanvoerders overlegd.”