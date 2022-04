Arbiter stuurt beide grensrechters weg bij SVS tegen Herovina

Marcel de Groot heeft als trainer al heel wat meegemaakt. In Spijk kwam er een bijzonder hoofdstuk bij. ,,Bij het tweede doelpunt van SVS negeerde de scheidsrechter een vlagsignaal voor buitenspel. Sterker nog: hij stuurde onze grensrechter weg. In de laatste minuut overkwam de assistent aan de andere kant precies hetzelfde. Compenseren, omdat-ie fout had gezeten. Hij gaf dat zelf toe.”

Gilberto Smit, trainer van ASH, hield mixed feelings over aan dit duel. ,,In het eerste halfuur waren we dominant, scoorden we ook. Daarna lieten de wedstrijd uit ons handen glippen.” Bijna bleven de punten toch in Hellouw, maar de paal voorkwam dat.