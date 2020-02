ARC-keeper sta-in-de-weg voor Achilles Veen

Achilles Veen - ARC 0-0 (0-0). ,,We hebben wel onze kansen gehad, maar schieten ze er helaas opnieuw niet in. Daartegenover hebben we weinig weggegeven", zag Achilles Veen-trainer John Karelse.

Al in de eerste minuut had Rémon Koenen de score kunnen openen. ,,Na rust hebben we veel kansen gehad. Toen speelden we ook goed vond ik. We hebben gepusht en ARC afgejaagd. Zij hadden ook een goede keeper, vergeet dat niet”, vervolgde Karelse.