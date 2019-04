Arm Dongen fungeert als schietschijf in Volendam en verliest met 9-0

Amateurvoetbal Overzicht | Rijsdijk doet met Kozakken Boys oude club pijn, Brakel verliest koppositie aan concurrent

20:57 In het zaterdagvoetbal heeft Kozakken Boys in eigen huis afgerekend met Jong Almere City. Jeffrey Rijsdijk was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van de Werkendammers. Elders op de velden leed Brakel een gevoelige nederlaag, waardoor het de koppositie kwijt is. Dit en meer in ons overzicht.