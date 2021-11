ASH herstelt snelle mispeer met een goal ‘à la Robben’

Bijzonderheid: Bernd Duijzer is aanvaller bij ASH, zijn broer Jens speelt op het middenveld. Er worden dan ook geen Kamervragen gesteld over de doelpuntenproductie van Jens in vergelijking met zijn broer. ,,Maar vandaag scoorde hij er eentje waar Bernd een puntje aan kan zuigen”, zegt trainer Gilberto Smit. ,,Hij krulde de bal in de verre hoek, nagenoeg in kruising. À la Robben, maar dan vanaf de linkerflank.” Het betekende een voorsprong voor de ploeg uit Hellouw, die al na zes minuten tegen een mispeer aanliep. Dat werd nog voor het kwartier gerepareerd door Arnoud van Arendonk. Vlak voor rust kwam Noordeloos langszij. ,,Alweer dankzij die lange kopsterke spits’’, zag Smit. ,,Twee kopballen, dat is te veel. We hadden er beter op moeten anticiperen.” ASH kreeg meer kansen. ,,We hebben er te weinig benut, dus we hebben we twee punten verloren.”