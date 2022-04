ASH komt niet verder dan een gelijkspel in schaakspel tegen Unitas

De eerste helft was niet meer dan een schaakspel, erna kropen beide ploegen wat meer uit hun schulp. ,,De thuisclub was wat dominanter dan wij, we probeerden in de counter toe te slaan”, zegt trainer Gilberto Smit. ,,Prima tegenstander, ik ben dan ook dik tevreden met een punt.”

IFC is de nakende kampioen in de vierde klasse E. Zo lang mogelijk de nul zien te houden, wie weet zit er dan wel een resultaat in. Dat verhaal kon al na twee minuten in de prullenbak, want had de lijstaanvoerder als twee gescoord. Na rust kreeg de thuisclub nog een paar aardige kansen, maar benutten lukte alleen Kevin Steenbruggen. Een treffer voor de eer: het stond al 0-5.