ASH-lappenmand maakt het verschil tegen ZBC’97

Amateurvoetbal Overzicht | Nulandia is kampioen, RWB wint de Waalwijkse derby en UDI'19 stelt kampioens­feest Baronie nog even uit

De eerste beslissingen vallen in het amateurvoetbal. Nulandia is kampioen geworden in de vierde klasse G en gaat na vijf seizoenen terug naar de derde klasse. RWB was de sterkste in de Waalkwijkse derby en Reeshof won van OVC'26 in de Tilburgse derby. Bekijk hier het overzicht.

8 mei