ASH-leider dik tevreden ondanks verlies

IFC, koploper in de vierde klasse, steekt kwalitatief met kop en schouders boven de andere ploegen uit. ,,Ze horen in de derde klasse thuis”, zegt leider Niels van Horssen. ,,Neemt niet weg dat we die gasten heel goed partij hebben gegeven. Positioneel stonden we goed, anticipeerden op tijd op die spelers die het verschil kunnen maken. En we bliezen ons partijtje mee, kwamen er een paar keer goed onderuit.” Kansen waren er niet voor de lijstaanvoerder. ,,Dat ze hebben gewonnen, heeft alles te maken met dode spelmomenten. Waren we niet alert genoeg.” Desondanks: ,,We zijn dik tevreden, met zo’n uitslag gaan we komend weekend met vertrouwen de derby tegen Herovina tegemoet.”