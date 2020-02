ASH met ‘Dennis Bergkamp-doelpunt’ voorbij Beesd, zure nederlaag Kerkwijk

ASH - Beesd 2-1 (0-0). 65. Danny Bijl 1-0, 84. 1-1, 90+3. Gert-Jan van Oort. ,,We hebben twee bonuspunten gepakt”, zei ASH-trainer Ron Laros. ,,Met een gelijkspel was iedereen tevreden geweest. Voor rust kregen we de meeste en beste kansen, maar toen scoorden we niet.” Laros zag een schitterend doelpunt van Danny Bijl. ,,Hij maakte een doelpunt met een stiftje, net als Dennis Bergkamp vroeger deed.”

Unitas - Kerkwijk 2-1 (1-0). 14. Issy 1-0, 59. Aart de Jong 1-1, 90+3. Brandon Markham 2-1.

,,We zitten niet in onze beste fase”, vertelde Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Dat net voor tijd de 2-1 valt is balen, maar geen toeval. We zitten niet lekker in ons vel. Al zag ik het tegendoelpunt niet aankomen. In de minuten voor de 2-1 hadden wij kunnen scoren.”