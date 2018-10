ASH verspeelt ruime voorsprong, Herovina slaat toe in slotseconden

zaterdag 4D ASH kon zaterdagmiddag een comfortabele voorsprong niet vasthouden en zag in de slotminuut de gelijkmaker binnenvallen. Herovina won juist in de slotseconden. Na een achterstand sloeg Kevin Steenbruggen toe.

ASH – SVS’65 2-2 (2-0). 26. Jens Duizer 1-0, 45. Danny Bijl 2-0, 60. 2-1, 90. 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We moesten Edwin van Noord en Hans van Kranenburg wisselen wegens blessures en dat pakte niet goed uit”, zag ASH-trainer Ron Laros.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ASH had na rust kansen om het duel te beslissen, maar het lukte niet om op 3-1 te komen. In de laatste minuut viel de gelijkmaker. ,,De manier waarop de gelijkmaker nog valt is sneu voor ons”, vertelde Laros. ,,Al is het over heel de wedstrijd gezien wel terecht, dat zij nog een punt pakken.”

Leerdam Sport’55 – Herovina 1-2 (1-0). 36. Efrath Malawau 1-0, 57. Maarten Lievaart 1-1, 90+3. Kevin Steenbruggen 1-2. Bijz.: Kevin Steenbruggen (Herovina) mist penalty in de 50ste minuut.

Moment van de wedstrijd: ,,Na onze gelijkmaker ging Leerdam steeds beter voetballen”, meende Herovina-trainer Glenn Calor. ,,We waren al blij met een punt en dan pakken we dankzij een doelpunt van Kevin Steenbruggen hier toch de overwinning. Dit zijn gestolen punten.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Kevin Steenbruggen miste vijf minuten na rust een strafschop.

Well- Zuilichem 1-2 (0-0). 62. Max van Zanten 0-1, 81. Peter van de Laar 0-2, 88. Niels Kraaij 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Danny Keijnemans en Stefan Wilmink hadden de mogelijkheid om ons op voorsprong te zetten”, liet Well-trainer Edwin van de Braak weten. ,,Zuilichem benutte wel de eerste echte kans die ze kregen.” Bij Zuilichem was er een ander moment van de wedstrijd, namelijk de invalbeurt van Erik van Dalen. ,,Hij zorgde voor snelheid en diepgang waardoor we konden uitbreken”, vertelde Zuilichem-speler Max van Zanten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij Well zijn de eerste twee doelmannen geblesseerd, daarom stond Leon Pigmans de sluitpost van het derde onder de lat. ,,Hij heeft het goed gedaan”, zei Van de Braak.

Groot-Ammers – RKVSC 8-0 (4-0). 15. Bob van Oosterhout 1-0, 28. Bob van Oosterhout 2-0, 32. Bob van Oosterhout 3-0, 42. Floris Renes 4-0, 65. Bob van Oosterhout 5-0, 80. Nando Odems 6-0, 82. Ruud Ouweneel 7-0, 83. Nando Odems 8-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hadden een offday”, bekende RKVSC-trainer Robert Hooijmans. ,,Vanaf de eerste minuut was het helemaal niks.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Dat RKVSC niet met dubbele cijfers verloor, in de slotfase ging het nog even hard. ,,Zij hadden er wel elf of twaalf kunnen maken”, beaamde Hooijmans.

SV Noordeloos – Brakel 1-2 (1-1). 1. Nick de Jong 0-1, 6. Gerben Kooijman 1-1, 46. Jasper Gouda Quint 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 1-2 lieten we zien dat we weer een stapje hebben gemaakt”, was Brakel-trainer Hans de Jong van mening. ,,We speelden niet onze beste wedstrijd, maar hebben het duel volwassen uitgespeeld.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel wist aan het begin van beide helften meteen te scoren.

Kerkwijk – MVV’58 2-5 (1-1). 29. 0-1, 40. Jordy Bok 1-1, 50. 1-2, 53. (pen.) 1-3, 60. 1-4, 80. Aart de Jong 2-4, 90. 2-5.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de strafschop knakten we”, baalde Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Al kregen we na ons tweede doelpunt nog talloze mogelijkheden om de aansluitingstreffer te maken.”