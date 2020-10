ASH wint zijn eerste drie duels, Herovina scoort voor het eerst dit seizoen

ASH – Rhelico 3-0 (1-0). 29. Jens Duizer 1-0, 57. Marijn Hak 2-0, 66. Hidde van Wageningen 3-0 (pen.).

,,Dit was één van onze betere wedstrijden. We kregen veel kansen. In de eerste helft hadden we er al drie of vier moeten maken. Als trainer wil je altijd meer, maar met een 3-0 zege moet je tevreden zijn. De start van het seizoen is goed”, zei ASH-trainer Gilberto Smit.

ASH won zijn eerste drie duels van het seizoen en staat bovenaan in de vierde klasse D. Wegens het coronavirus hebben niet alle ploegen drie duels gespeeld.

Kerkwijk – Herovina 5-2 (2-0). 10. Hariz Poric 1-0, 36. Bart de Waal 2-0, 70. Coen de Ridder 2-1, 72. Arnel Kocan 2-2, 80. Daniel Goncalves 3-2, 88. Michel van den Hanenberg 4-2, 89. Michel van den Hanenberg 5-2. Rode kaart: 83. Wouter Schram (Herovina).

,,De eerste helft was voor ons. We kwamen goed uit de startblokken. In de tweede helft begon Herovina aanvallend en daar hadden we moeite mee. Na de 2-2 hebben we onze rug gerecht en zijn we weer gaan voetballen”, vertelde Kerkwijk-leider Marc de Bijl.

,,In de rust hebben we het omgezet en kwam er een aanvaller bij voor een middenvelder. We hadden het duel in de tweede helft in handen en kwamen terug tot 2-2. Dan moet je doordrukken, maar dat lukte niet”, liet Herovina-speler Rick de Joode weten.

Herovina scoorde voor het eerst dit seizoen, maar hield ondanks de treffers van Coen de Ridder en Arnel Kocan geen positief resultaat over aan de wedstrijd tegen Kerkwijk.

Unitas – OSC’45 is afgelast.

Well – Beesd is afgelast.