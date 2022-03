Assisitent-trainer Willem II valt na rust in en scoort, maar niet genoeg voor drie punten

Een veldspeler in de goal zien we nog wel eens voorkomen op de Brabantse velden. Bij Willem II was het vanmiddag echter de assistent-trainer die zijn kicksen aan mocht trekken. Willem II-trainer Yavuz Cosar had zoveel personele problemen dat zijn assistent, Mustafa Alkan, na rust in moest vallen. Het werd bijna een sprookje, want hij maakte een doelpunt, maar in de blessuretijd verloren de Tilburgers alsnog.

Willem II – FC Tilburg 1-2 (0-0). 49. 0-1 78. Alkan 1-1 90+1. 1-2.

Yavuz Alkan, trainer van Willem II, kende zo veel personele problemen dat in arren moede na de rust zijn assistent Mustafa Alkan in moest laten vallen. Dat bleek een uitstekende zet, want hij bezorgde de Tricolores de gelijkmaker. Bijna had Mustafa er nog een mooi verhaal aan overgehouden voor zijn nageslacht, maar dat werd in de extra tijd gedwarsboomd door de gasten.

DESK – The Gunners 1-0 (0-0). 54. Krikken 1-0.

Bij de wedstrijdbespreking haalde Tom Heijkoop, trainer van DESK, een artikel aan dat op de site van Voetbalbreda.nl had gestaan. DESK, zo had The Gunners laten opschrijven, kan aardig voetballen, maar gaat in vechtlust tegen ons ten onder. ,,Dat verhaal werkte dus als een rode lap op een stier”, zegt Heijkoop. ,,We hebben alles gegeven in deze topper, en onze minst gepasseerde verdediging in de vierde klasse D gaf geen krimp.”

Rijen – SSC’55 [1-9 (1-5). 4. Donders 0-1 16. (pen.) 1-1 17. Ter Schiphorst 1-2 30. Ter Schiphorst 1-3 35. Van den Hoven 1-4 40. Van den Hoven 1-5 50. De Jong 1-6 58. Van den Hoven 1-7 65. (e.d.) 1-8 75. Van de Laar 1-9.

Rijen is het lelijkste eendje van alle clubs die in de kelder van het zaterdagvoetbal huizen. Elke wedstrijd worden de jonge knulletjes voor de leeuwen gegooid om met huid en haar te worden verscheurd. Ook SSC’55 toonde geen enkel medelijden, waarbij Erwin van den Hoven nog het meest zijn tanden liet zien: de geroutineerde aanvaller scoorde drie keer.