Audacia-trainer Van Wannrooy neemt afscheid met gelijkspel: ‘Ik ga door de voordeur naar buiten’

Audacia – TSV Gudok 2-2 (1-0). 25. Youri van Veghel 1-0, 46. Ales Aarts 2-0, 60. Dave Hoezen 2-1, 75. Kevin van der Kaaij 2-2.

Moment van de wedstrijd: Het was de afscheidswedstrijd voor Audacia-trainer Martijn van Wanrooy. Hij gaat aan de slag bij de vrouwen van SC ’t Zand. ,,Fantastische samenwerking gehad de afgelopen drie jaar met mijn spelers en staf. Ik ga door de voordeur naar buiten en kom volgend seizoen zeker nog een paar keer terug”, zei Van Wanrooy

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voor Audacia is het seizoen klaar, maar voor Gudok kan de nacompetitie beginnen. Zij spelen op 10 juni tegen de winnaar van het duel tussen Dommelen en Woenselse Boys. ,,Ik heb geen voorkeur. Wij moeten van onszelf uitgaan en deze finales tot een goed einde brengen”, zei Gudok-trainer Hans Staps.GSBW – CHC 2-2 (2-0). 31. Nermin Husic 1-0, 37. Bob Peeters 2-0, 48. Kevin Kuiper 2-1, 60. Younes Hadouir 2-2.

Moment van de wedstrijd: “Ik weet niet of wij de doorslaggevende factor waren, maar toen Mounir Hadouir en ik na rust in het elftal kwamen zorgden we al snel voor de twee doelpunten”, merkte Younes Hadouir.

Door het verlies van Den Dungen pakt GSBW op de valreep een periodetitel en gaat het dus nacompetitie spelen. Daarin zal WDS’19 uit Breda de tegenstander worden. Worden zij verslagen moeten er nog twee wedstrijden gewonnen worden om promotie naar de derde klasse af te dwingen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: CHC werd door het gelijkspel uiteindelijk ongeslagen kampioen. 23 keer werd er gewonnen en maar drie keer gelijkgespeeld.

Met zijn treffer heeft Younes Hadouir het Zilveren Schoen-klassement gewonnen. In totaal scoorde hij dit seizoen 47 keer. “Dat heb ik mede te danken aan mijn trainer Fatah Hadouir, die voor een systeem heeft gezorgd waarin ik optimaal rendeer”, aldus Younes Hadouir.

SC Elshout – Den Dungen 4-0 (3-0) 10. Thom van Delft 1-0, 15. Stan Muskens (pen,) 35. Thom van Delft 3-0, 80. Thom van Delft 4-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben vandaag niet thuis gegeven”, merkte Den Dungen-trainer Ben Hoek.

Het moment dat bekend werd dat HHC’09 bij WSJ gelijk had gespeeld. ,,Heel het seizoen hebben we onder Heusden gestaan, in de laatste wedstrijd eindigen we er net boven. Dat is toch wel een dingetje, voelt goed”, zegt trainer Gilbert de Fijter.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Thom van Delft bekroonde zijn prachtige seizoen met drie doelpunten en bracht daarmee zijn totaal op 28.

,,We wilden geen schorsingen en blessures oplopen, met het oog op de nacompetitie, maar dat is niet gelukt: Stijn Lamers en Jens van Grinsven hebben een knieblessure opgelopen”, aldus Hoek. Den Dungen speelt 2 juni uit bij RWB in de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse.

WSJ - HHC’09 3-3 (1-1) 15. Harrie Hesselberth 1-0, 20. Alpay Hosrevoglu 1-1, 50. Sinan Alkan 1-2, 70. Omar Albaki 2-2, 85. Sinan Alkan 2-3, 90+3. Bram van der Aa 3-3.

Moment van de wedstrijd: Het allerlaatste fluitsignaal van dit seizoen, althans voor HHC’09. ,,We hebben een prachtig seizoen gedraaid”, vond trainer Senad Hadzic. ,,Nog nooit zijn er zo veel punten gepakt. En alles liep op rolletjes, dat is wel eens anders geweest.”

In de laatste minuut maakte WSJ-aanvoerder Bram van der Aa nog de gelijkmaker via een vrije trap. Toen was het officieel: WSJ degradeert niet direct en gaat nog nacompetitie spelen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de nacompetitie hoeft WSJ ‘maar’ een wedstrijd te winnen om zich te handhaven. Die wedstrijd zal op 10 juni gespeeld gaan worden tegen de winnaar van het duel tussen SVC uit Standaardbuiten en NVS uit Nieuw Vossemeer.

Met twee doelpunten tilde Sinan Alkan zijn totaal op achttien treffers.

Viola – Oisterwijk 7-1 (2-0). 85. Raiclen Nepomuceno 7-1.

Moment van de wedstrijd: Het eindsignaal. Het waren de laatste minuten die Oisterwijk ooit gespeeld heeft. Vanwege de fusie met Taxandria en Nevelo stopt Oisterwijk met bestaan.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Oisterwijk-speler Souhail Yajjou speelde zijn laatste wedstrijd en stopt nu met voetballen. Hij kreeg in de 88ste minuut een publiekswissel en kon via een erehaag, gevormd door Oisterwijk, Viola en de scheidsrechter, het veld verlaten. Een prachtig moment voor hem.

Jong Brabant – Were Di 2-0 (0-0). 92. Daan Roeffen 1-0, 93. Thomas van Esch 2-0.

Moment van de wedstrijd: in de 88ste minuut werd er een goal van Were Di afgekeurd wegens buitenspel. Daarna sloeg Jong Brabant in de blessuretijd nog toe.