Audacia verslaat Were Di dankzij Linkels

Audacia – Were Di 1-0 (1-0). 20. Cas Linkels 1-0.

,,Audacia gelukkigste in duel met Were Di. Vanmiddag een echt degradatieduel met veel vechtvoetbal. Waar Audacia de eerste helft de bovenliggende partij was en Cas Linkels na twintig minuten de op dat moment verdiende 1-0 scoorde. Audacia was op zoek naar meer, maar was te onzorgvuldig. In de tweede helft was Were Di de ploeg die het meeste aanspraak maakte op een doelpunt, maar verder dan een grote kans tegen de lat kwamen ze niet. Ook Cas Linkels namens Audacia knalde nog een keer op de kruising. Al met al een benauwde overwinning”, vertelt Audacia-trainer Hans Richters.

GSBW – Blauw Wit’81 2-0 (2-0). 27. Rick van Amersfoort 1-0, 42. Rick van Amersfoort 2-0.

,,We hebben het niet echt moeilijk gehad vandaag en gewoon echt een goede wedstrijd gespeeld. We komen verdiend op 1-0 en 2-0 en geven eigenlijk niks weg. Ze krijgen vlak voor rust een kansje en in de tweede helft een, maar dat was het denk ik wel. Zelf raken we de paal, de lat, noem het maar op in de tweede helft, dus een 3-0 had er zeker in gezeten. Zij wilde natuurlijk wel druk zetten, maar daar reageerde wij goed op. We speelde geconcentreerd en trokken zo de overwinning over de streep. Ik miste mijn twee spitsen en centrale verdedigers, dus we hadden wat jongens in de basis die niet vaak starten, maar ze hebben het uitstekend gedaan”, vertelt GSBW-trainer Patrick Marcelis.

Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij zag in GSBW de terechte winnaar: ,,Ze waren een maatje te groot voor ons vandaag. We krijgen wel wat kansjes, maar zij zeker ook, dus dat was in evenwicht. We zijn zeker niet weggespeeld, maar zij zijn wat slimmer en technischer. Ik baal vooral van het feit dat we eigenlijk na tien minuten het strijdplan overboord gooien wat we van tevoren bedacht hadden. Als je dat doet dan wordt het wel erg moeilijk. Dat ging in de tweede helft wel wat beter, maar een resultaat was niet terecht.”

Gesta – Gloria UC 3-0 (1-0).

,,Eerste helft zat het er best in, maar we komen na twee minuten op achterstand en dan loop je achter de feiten aan. Daarna krijgen we echt wel wat kansen en hebben we ook het betere van het spel, maar in de tweede helft hebben we helemaal niks te vertellen. Het was niet goed van onze kant en van hun eigenlijk ook niet, maar zij schieten er wel twee in. 3-0 klinkt wat dramatischer dan het is, maar we houden het goede spel van de eerste helft gewoon niet een hele wedstrijd vol. Misschien kwam dat ook wel door een aantal Oktoberfesten van gisteren. We moeten blijven geloven in ons spel en veel meters blijven maken om beter te worden”, vertelt Gloria-trainer John Janssens.

Jong Brabant – Viola 4-0 (3-0). 6. Sander Janssen 1-0, 7. Tim Suos 2-0, 21. Daan Roeffen 3-0, 75. Norbert Schets 4-0.

,,Het ging in de eerste 21 minuten net zo makkelijk als vorige week. Dan staan we 3-0 voor en heb je zo het gevoel dat het een makkelijke middag gaat worden. Daarna is het niet echt een wedstrijd meer en creëren beide ploegen ook maar weinig grote kansen. Onbewust gaat bij mijn jongens dan het gaspedaal er af en drukken we niet echt door zoals tegen OVC vorige week. Leuk dat je eerstejaars A-junior Norbert Schets dan kan inbrengen en hij een doelpunt maakt”, zegt Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

,,Na zeven minuten kun je je strijdplan de prullenbak in gooien. Een aantal spelers waren de eerste 25 minuten vooral toeschouwer in plaats van deelnemer. Na dertig minuten heb ik de eerste wissel toegepast. Heel vervelend, maar ik vond dat ik een signaal af moest geven aan de groep. Jong Brabant was op alle vlakken beter. Na de wissel en een andere manier van druk zetten kwamen we gelukkig wat beter in de wedstrijd en bleef de schade enigszins beperkt tot 4-0”, vertelt Viola-trainer Dennis de Bruijn.

SV Reeshof - OVC’26 5-1 (2-0). 24. Thomas Staats 1-0, 36. Mitch Jansen 2-0, 53. Nassredine el Hadaddi 2-1, 67. Ricardo Donders 3-1, 80. Ricardo Donders 4-1, 90+2. Niels Mutsaers 5-1.

,,We zijn na de nederlaag van vorige week even terug gegaan naar de basis. Goed gekeken naar wat er precies misging en weer keihard werken voor elke meter. Ik heb dan ook veel meer arbeid gezien dan de week erna en zo werd het voetbal ook weer wat beter. Zo zie je dat vorige week echt een leermoment was en we daar goed op reageren. Ook mooi om Ricardo Donders te laten debuteren en dat bekroonde hij met een twee goals”, vertelt Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Ondanks het verlies was OVC-trainer Rob van der Kaaij best positief: ,,5-1 is echt geflatteerd. We krijgen een lesje effectiviteit, want ik denk dat we aan de bal eigenlijk beter waren. We boden Reeshof prima partij en zeker als je bedenkt dat we acht man missen vandaag. Ik heb best prima voetbal gezien, maar we krijgen allebei een kans of zeven en zij maken er vijf en wij één.”

WSJ – Riel 4-4 (2-3). 8. Bart Rutten 0-1, 13. Bart Rutten 0-2, 43. Bart Rutten 2-3, 90+2. Robbert Swinkels 4-4.

,,Er zit veel tegen bij ons. We zijn allesbehalve compleet, maar hebben ook niet het geluk wat je dan even nodig hebt om uit deze fase te komen. We moeten echt de 0-3 maken, want dan weet je dat het einde oefening is eigenlijk. Dan knakt er iets bij hun in de hoofden, maar nu zorgt Harrie Hesselberth ervoor dat ze helemaal terugkomen. Zelf hebben we dan het geluk dat we er nog een puntje uitslepen, maar we moeten eigenlijk gewoon de doodsteek geven. En opnieuw is de eerste kans die we tegen krijgen weer een goal”, vertelt Riel-trainer Nick van Vugt.