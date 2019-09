Audacia wint met middenvelder Swinkels tussen de palen van Tuldania

Tuldania – Audacia 2-3 (1-1). 25. Wiebe van Boven 1-0, 30. Alex Aarts 1-1, 59. Pieter Abrahams 2-1, 65. Alex Aarts 2-2 (pen.), 86. Jannes Klijsen 2-3.

,,We hadden nooit twee keer op achterstand mogen komen. De eerste helft ging het gelijk op, maar de tweede helft waren wij beter. De jongens hebben goed gewerkt en veerkracht getoond, dus we gaan genieten van de eerste drie punten”, zei Audacia-trainer Hans Richters na zijn eerste competitiewedstrijd als trainer van de club uit Moergestel.

Audacia had wat keepersproblemen: hun eerste keeper was geblesseerd en de tweede keeper moest na een halfuur met een blessure naar de kant. Middenvelder Bram Swinkels moest als op goal en sloot de wedstrijd dus winnend af.

Riel – Gesta 2-1 (2-0). 17. Bart Rutten 1-0, 38. Bram Rutten 2-0, 77. 2-1. Rode kaart: 64. Gesta, 68. Rick van Berkel (Riel, twee keer geel).

,,Heel lekker gevoel, een mooie binnenkomer. Wij waren over de hele wedstrijd gezien beter, maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was heel groot. Op een gegeven moment kom je tien tegen tien te staan in een wedstrijd die je volledig onder controle had en dat mag niet. Het was nog even billenknijpen, maar het was genoeg”, beschreef Riel-trainer Nick van Vught.

Binnen vijf minuten kregen beide teams een rode kaart en werd de wedstrijd een stuk opener. Een speler van Gesta voor natrappen en dat was toevallig bij de speler van Riel die later rood kreeg: Rick van Berkel.

Spoordonkse Boys – Were Di 0-0.

,,Een terechte uitslag denk ik. We hadden iets meer kansen, maar wisten de goal niet te maken. We troffen een keer de paal en de lat via Sjoerd van Ham en Jasper van Agt, maar ook Were Di trof de lat een keer”, zei Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

Voor Coen Vos was het een weerzien met zijn oude club. Hij verliet Were Di vorig jaar onverwacht tijdens het seizoen. Daarnaast stond de wedstrijd onder leiding van een vrouwelijke scheidsrechter: Sterre Bijlsma.

OVC’26 – Chaam 5-1 7. Nasradin El Haddadi 1-0, 20. 1-1 32. Wesley Verhagen 2-1, 43. Mitchel van Zelst 3-1, 50. Koen Jong 4-1, 65. Nasradin El Haddadi 5-1.

,,De uitslag was goed, maar we waren voetballend niet zo sterk. We waren scherp op de momenten dat het nodig was denk ik. Na tien minuten hadden we eigenlijk al 3-0 voor moeten staan, maar zei kwamen opeens terug. Zo’n goal voor en na rust helpt een hoop natuurlijk”, zag OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

Viola – GSBW 1-2 (1-2) 7. Simon Brand 0-1, 29. 1-1, 33. Denzel van Houtum 1-2.

,,In de eerste helft waren we beter en vergaten we na de 1-0 door te drukken en de score te vergroten. Ze kwamen terug, maar via een schitterende vrije trap van Denzel van Houtum, die al een assist gaf, gingen we met een voorsprong rusten. In de tweede helft mochten we van geluk spreken dat onze keeper Jelle van der Velden in bloedvorm verkeerde. De punten tellen uiteindelijk”, zag GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

GSBW-keeper Jelle van der Velden stopte in de laatste minuut nog een penalty van Viola en eerder in de tweede helft al twee honderd procent kansen.

SV Reeshof – RKDSV 6-3 (3-0). 4. Tom Siliakus 1-0, 16. Nicky Heezels 2-0, 43. Roy Staps 3-0, 49. Koen van de Otterlo 4-0, 57. Melvin Timmermans 4-1, 59. Nicky Heezels 5-1, 65. Sven Bastings 5-2, 70. Harm van de Brand 5-3, 80. Tom Siliakus 6-3.

,,We geven Reeshof in de eerste helft achterin drie cadeautjes en dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan en dat is jammer. We knokken ons nog bijna terug in de tweede helft, maar bij 5-3 en nog tien minuten te spelen missen we een levensgrote kans op de aansluitingstreffer. Reeshof was erg effectief vandaag”, zag RKDSV-trainer Frans Verbeek.

Een lichtpuntje voor de uitploeg: de laatste twee doelpuntenmakers waren debutanten in het eerste. Ook bij Reeshof speelde Nicky Heezels voor het eerst een competitiewedstrijd in het eerste en die bekroonde hij met twee doelpunten.

WSJ – Jong Brabant 2-3 (1-0). 24. Omar Albaki 1-0, 57. Luc Spierings 1-1, 87. Mohamed Albaki 2-1, 90. Luc Spierings 2-2, 90+2 Luc Spierings 2-3.

,,WSJ verraste me positief en we hadden het in de eerste helft moeilijk. In tweede helft gingen we beter voetballen en kwamen we verdiend op 1-1. Bij de 2-1 werd ik echt woedend. Zo hebben de jongens mij in de afgelopen drie jaar nog nooit gezien. Hoe we dan nog winnen getuigt van een flinke portie veerkracht en dan is het lijntje tussen boos en blij heel erg klein”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard achteraf lachend.