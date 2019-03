Avanti’31 na penalty’s ten onder tegen Wittenhorst

Districtsbeker Zuid 2Avanti’31 is er niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen in het bekertoernooi van district Zuid II. Op bezoek bij eersteklasser Wittenhorst bleef de ploeg van Henry van Wanrooy na reguliere speeltijd op 0-0 steken, waarna de Limburgers sterker bleken in de strafschoppenserie.

Avanti-coach Van Wanrooy ging met opgeheven hoofd de bus in naar Schijndel. Hij zag zijn ploeg in Horst prima weerstand bieden tegen een team dat twee niveaus hoger uitkomt. ,,We hebben in de eerste helft kansen gehad en goed spel laten zien. Het zegt genoeg dat we zo ver zijn gekomen en tegen deze opponent met vlagen het spel konden maken.”

Wittenhorst trof in de eerste helft eenmaal het aluminium, maar was daarna alleen maar gevaarlijk via counters. De Schijndelaren wisten zelf driemaal de Limburgse doelman onder vuur te nemen, maar slaagden er niet in om te scoren.

Penalty's