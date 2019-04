Avanti’31-speler ‘feliciteert’ arbiter met gelijkspel en krijgt rode kaart

Zondag 3D (z2) Avanti’31 speelde op tweede paasdag gelijk tegen Constantia. Volgens Avanti-middenvelder Lucas Borato had de arbiter van dienst een rol gespeeld in dit gelijkspel, en dus feliciteerde hij hem cynisch na afloop. Dit kwam hem duur te staan: hij kreeg een rode kaart.

Constantia - Avanti’31 SV 1-1 (0-0). 66. Lucas Borato 0-1, 90+8. Rob Gerrits 1-1. Rode kaart: 90+9. Lucas Borato (Avanti).

Moment van de wedstrijd: Dat was de 1-1 van Constantia, die diep in de extra tijd werd gemaakt. ,,Waarom die scheidsrechter er in hemelsnaam negen minuten bijtrok is voor ons nog steeds één groot raadsel. We hebben niet eens drinkpauzes ingelast, omdat dat volgens de scheidsrechter niet nodig was”, sprak Avanti-coach Henry van Wanrooij.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vlak na afloop feliciteerde Avanti-middelvelder Lucas Borato de scheidsrechter met het behaalde gelijkspel. Dat moest de Braziliaan bekopen met een rode kaart.

Vitesse’08 - Schijndel 2-6 (1-3). 12. Thijs Janssen 1-0 (pen.), 14. Thomas-Jan van Raaij 1-1, 20. Tjeerd Pijnenburg 1-2, 29. Tjeerd Pijnenburg 1-3, 47. Thijs Janssen 2-3, 62. Thomas-Jan van Raaij 2-4, 65. Stan Guns 2-5, 75. Tjeerd Pijnenburg 2-6.

Moment van de wedstrijd: Schijndel-verdediger Thomas-Jan van Raaij onderstreepte zijn doeltreffendheid bij spelhervattingen nog maar eens, door twee keer te scoren in Gennep.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Schijndel kwam opvallend fit voor de dag tegen Vitesse’08. En dat terwijl de nodige spelers Paaspop goed hadden gevierd. ,,Dan neem ik dus aan dat iedereen constant water heeft gedronken en het bier heeft laten staan”, grapte Schijndel-coach Henry van Alebeek.

Boekel Sport - MULO 3-1 (1-0). 19. Twan Merks 1-0, 77. Tim Schuijers 2-1, 84. Joris Polman 3-1.

Moment van de wedstrijd: De Boekel-invallers Jari Claassen en Joris Polman bogen de wedstrijd voor de thuisploeg om. ,,Dat betekent dat we een brede selectie hebben en wekelijks kunnen kijken wat we nodig hebben om te winnen”, zei Boekel Sport-coach Marc van de Ven.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Boekel-doelman Jesse Zwanenburg speelde volgens Van de Ven een geweldige wedstrijd. ,,Hij hield voor rust de nul. Helaas voor hem en ons schoot MULO een vrije trap geweldig binnen.”

Margriet - Volkel 1-2 (1-0). 11. Justin Damen (pen.) 0-1, 70. Ramon Verbiesen 1-1, 85. Luuk van den Elzen 1-2.

Moment van de wedstrijd: De late goal van Luuk van den Elzen zorgde voor de tweede zege van Volkel die in de laatste vijf minuten van de wedstrijd gerealiseerd werd. ,,Dat zegt veel over de veerkracht van mijn team. Hoe je dan wint maakt niet uit. Als je dan nog wint, is dat knap”, sprak Volkel-coach Tom van Dalen.

Margriet-trainer Mark Strik baalde uiteraard van de treffer van Van den Elzen: ,,Mijn jongens hebben alles gegeven. Jammer dat we meer verdienden maar dat niet kregen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De benutte penalty van Damen brak de wedstrijd open. ,,Hierna kabbelde de wedstrijd voort, al domineerden wij in de openingsfase”, zei Van Dalen. ,,De penalty was terecht”, rondde Strik af. “We komen via een mooie aanval op 1-1 maar helaas zat er niet meer in.”

Ulysses - Schadewijk 0-5 (0-0). 47. Mo Aslan 0-1, 51. Mo Aslan 0-2, 61. Benjamin Dua 0-3, 71. Lucas Groen 0-5, 80. Brian Heurkens 0-5.

Moment van de wedstrijd: Ulysses voelde dat de wedstrijd van eerder dit paasweekend nog in de benen zat. ,,Dat speelde mee, het was te zien dat Schadewijk toen geen wedstrijd had. Zij waren vrij”, baalde Ulysses-coach Sander Janssen.

Andersom profiteerde Schadewijk in de tweede helft van het fysieke ongemak van de thuisploeg. ,,We bleven rustig in balbezit en dat pakte goed uit”, analyseerde Gaby Kuijpers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De streekderby die dit affiche doorgaans voorstelt, werd het geen moment. ,,Een terechte nederlaag, wij gaven de goals te makkelijk weg”, aldus Janssen. ,,Zij wonnen vorige week nog van Margriet. Deze zege is belangrijk voor ons”, rondde Kuijpers af.

Nooit Gedacht - Olympia’18 0-2 (0-1). Bijz.: 43. Frank van Herpen (Nooit Gedacht) mist penalty.

Moment van de wedstrijd: De gemiste penalty van Van Herpen. ,,Dat had het ideale moment geweest, maar we speelden nonchalant en zo werd deze bal ook ingeschoten”, aldus een teleurgestelde Nooit Gedacht-coach Arno Methorst.