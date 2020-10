Avanti’31 wint, maar kan geen feestje vieren

Avanti’31 SV - SCG’18 4-1 (0-1). 44. Dennis van Nistelrooij 0-1, 69. Teun Kuijpers 1-1, 73. Said Ali Hussein 2-1, 80. Toon van der Heijden 3-1, 85. Geert van Heeswijk 4-1.

Volgens Avanti-coach Henry van Wanrooij was de eerste seizoenszege van zijn elftal verdiend. ,,Tijdens de eerste helft vond ik ons al een klasse beter. Ondanks dat we de rust in gingen met een achterstand bleven we erin geloven en dat hebben we vervolgens ook op het veld laten zien. Wel is het jammer dat we geen feestje kunnen vieren hier in de kantine, maar uiteraard zijn de drie punten het belangrijkst.” SCG-coach Koen Wissing moest eerlijk bekennen dat zijn spelers een moeizame middag beleefden. ,,We hadden op een traag veld moeite om in ons eigen spel te komen. We waren niet scherp en fel genoeg”, verklaarde Wissing.

ODC - Den Dungen 4-0 (1-0). 41. Joep van der Meijden 1-0, 58. Joep van der Meijden 2-0, 84. Sjoerd van Lokven 3-0, 90+1. Koen Hoek 4-0.

Ook ODC pakte zijn eerste drie punten van het seizoen. Op het eigen kunstgras werd Den Dungen met ruime cijfers verslagen. Joep van der Meijden was met twee goals de gevierde man bij de tricolores uit Boxtel.

Den Dungen-coach Kevin van Emmerik zag dat er na rust enkele persoonlijke fouten hard werden afgestraft. ,,ODC loerde op een foutje bij ons op het middenveld. Daardoor viel ook de openingstreffer. Al kregen wij via Rens Broeren en Jens van Grinsven zelf ook twee grote kansen om de eerste goal te maken.”

,,Den Dungen was voetballend beter dan wij. Daar tegenover hebben we zelf goed gebruik gemaakt van de ruimtes die er op het veld lagen. Dit resultaat is lekker voor het vertrouwen”, sprak ODC-coach Carlo Vorstenbosch. Dat de kantine ook bij ODC dicht bleef dit weekend vond Vorstenbosch niet eens zo heel erg. ,,Voor sommige jongens is dat misschien maar beter ook. Dan lopen ze op het veld wat harder”, grapte de oefenmeester.

Zwaluw VFC - Schijndel 0-0.

Schijndel-coach Henry van Alebeek was blij dat ook voor Schijndel de competitie eindelijk van start is gegaan. ,,0-0 op bezoek bij Zwaluw VFC is geen slecht resultaat, maar we hebben wel de beste mogelijkheden gehad. Een smetje was dat Brent Blummel voor rust al uitviel met een blessure aan zijn bovenbeen.” Volgens Zwaluw VFC-coach John Laponder was het alweer even geleden dat zijn elftal niet tot scoren wist te komen. ,,Via een aantal kopballen zijn we wel gevaarlijk geweest”, zag de oud prof.

Voorafgaand aan het duel was het overigens nog onzeker of beide teams zich wel bij Zwaluw VFC konden omkleden en douchen. Uiteindelijk kregen de elftallen elk drie kleedruimtes toegewezen en was thuis douchen dus niet meer aan de orde.

