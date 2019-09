Avanti’31 wint van Nijnsel waar aanvaller Hulsen ontbreekt door vakantie in Turkije

Zondag 3dNijnsel kan terugkijken op een teleurstellend weekend. Het verloor van Avanti’31. Dat deed het zonder de afwezige Stefan Hulsen. Hij is op een welverdiende vakantie in Turkije.

Avanti’31 – Nijnsel 1-0 (1-0). 35. Luc van de Hurk 1-0.

Avanti’31-trainer Henry van Wanrooy: ,,In de eerste helft hebben we puik gespeeld en na het doelpunt zijn we op zoek gegaan naar een tweede doelpunt. Na rust hebben we geknokt om de drie punten in eigen huis te houden.”

Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven: “Het was een typische 0-0-wedstrijd, maar door een fout van onze verdediger Robin Wetser heeft Avanti toch kunnen scoren.”

Avanti’31-middenvelder Wouter van Heertum viel na een halfuur spelen geblesseerd uit: hij overstrekte zijn knie en enkel. ,,Hij speelde vorig seizoen nog voor het vierde elftal, maar is nu een van de betere spelers. Met werklust hebben de jongens zijn afwezigheid opgevangen”, aldus Van Wanrooy.

Nijnsel-aanvaller Stefan Hulsen speelde niet mee, hij is een week op vakantie in Turkije. Daarnaast was dit voor Nijnsel de eerste competitienederlaag in een jaar tijd. Vorig jaar op 30 september verloor Nijnsel in de vierde klasse I van Boxtel (0-1).

Nooit Gedacht - Margriet 1-1 (1-1). 15. Frank van Herpen 1-0, 37. Rob van der Ven 1-1. Rood: Joey Schuurmans (Margriet, 2x geel)

,,Het was van twee kanten slecht”, vond bezoekend Margriet-trainer Maarten van Vugt. ,,We begonnen zeer onwennig aan de wedstrijd die uiteindelijk uitmondde in een zeer fysieke pot.” Zijn Nooit Gedacht-collega Arno Methorst was het ermee eens. ,,De pot verdiende geen winnaar”, concludeerde hij.

Margriet-aanvoerder Schuurmans incasseerde ook een rode kaart. ,,Twee makkelijk gegeven gele kaarten”, zo concludeerde Van Vugt.

Boekel Sport - Helmondia 1-2 (0-1). 4. 0-1, 80. 0-2, 84. Jelle Bouwmans 1-2.

,,Ondanks de nederlaag hebben we beter gespeeld dan vorige week”, zei Boekel Sport-coach Marc van de Ven. ,,Als we deze kansen blijven creëren komt de overwinning vanzelf.”

FC Schadewijk - SCG’18 4-0 (3-0). 5. Mo Aslan 1-0, 15. Dani van der Weg 2-0, 44. Dani Eveleens, 65. Benjamin Duah 4-0.

,,We waren heer en meester”, stelde FC Schadewijk-coach Gaby Kuipers. ,,Zeker in de eerste helft. De jongens scoorden drie keer, wat wil je nog meer?

SCG’18-trainer Koen Wissing: ,,We zijn vandaag op felheid en scherpte afgetroefd. In de eerste helft vallen de doelpunten vanwege individuele fouten. Na rust speelden we beter, vooral omdat we beter stonden en de tweede bal pakten.”

Al binnen vijf minuten kwam SCG’18 op achterstand, toen keeper Joris Schellekens een schot van 30 meter over zijn doel wilde tikken maar daarin faalde. De overwinning van FC Schadewijk betekent dat de Osse equipe bovenaan staat in de derde klasse D, zonder tegendoelpunten.

BMC – Den Dungen 1-1 (0-0). 51. Sjors van Zoggel 1-0, 84. Tom Schuurmans 1-1. Rood: 55. Loek van Grinsven (Den Dungen).

BMC-trainer Manfred van Erp: ,,Den Dungen zakte in en daarmee hadden we het moeilijk. Na rust begonnen we goed, maar na de rode kaart zakten we om onbegrijpelijke redenen in. Pas na de gelijkmaker gingen we weer voetballen.”

Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik: ,,We hebben de hele wedstrijd gecontroleerd, zelfs met tien man waren we sterker dan BMC.” BMC-speler Randy van Heijnsbergen was vandaag afwezig, hij ging kijken naar de Motocross of Nations.

Schijndel – RKPVV 0-1 (0-1). 9. 0-1.

Schijndel-trainer Henry van Alebeek: ,,We begonnen goed met een paar kansen, maar vanuit de omschakeling scoorde RKPVV binnen tien minuten. Daarna was er vooral veel strijd en veel intimidatie. Dat laatste kwam op het conto van RKPVV. Wij probeerden te voetballen, maar mijn jonge ploeg had moeite met hun fysieke spel.”