Avanti - Margriet ontsierd door opstootjes: grensrechter weggestuurd

Margriet-coach Mark Strik was voornemens om Ibis tijdens de tweede helft in te laten vallen, maar dat feest ging niet door. ,,Ik hoorde vanuit de dug-out dat er wat commotie ontstond langs de zijlijn. Toen ik keek zag ik dat de grensrechter van Avanti een klap met zijn vlaggenstok uitdeelde aan Fazli. Daarop ontstond wat tumult met wat duwen en trekken over en weer”, zag Strik. Vervolgens besliste de arbiter van dienst dat er een nieuwe grensrechter moest komen aan Schijndelse zijde en dat Ibis niet meer binnen de lijnen mocht komen. ,,Een ontzettend raar besluit. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, reageerde Strik.

Natrappen

Na dat opstootje bleef het binnen de lijnen onvriendelijk. Dat zag ook Avanti-coach Henry van Wanrooij. ,,Na elke overtreding werd er van beide kanten fel gereageerd.” Tijdens de slotfase kreeg Avanti-middenvelder Lucas Borato direct rood vanwege natrappen. ,,Er ging een speler van Margriet bewust op de hand van Lucas staan. Die was woest en reageerde zich af”, zag Van Wanrooij. Ook Margriet-verdediger Jorn van Bakel haalde het einde niet. Hij kreeg zijn tweede geel na een te late charge. Strik: ,,Ik klaag niet snel over scheidsrechters, maar deze jongen maakte er echt een potje van. Als hij gewoon consequent had gefloten dan was er niks aan de hand geweest. Los daarvan zijn Avanti en Margriet doorgaans ook twee sportieve ploegen.”

Overige wedstrijden in de derde klasse D

Constantia - Boekel Sport 0-1 (0-0). 57. Twan Merks 0-1.

Moment van de wedstrijd: Dat was de uiteindelijk winnende treffer van Twan Merks. ,,We hebben in fases uitstekend voetbal laten zien”, vertelde Boekel Sport-coach Marc van de Ven tevreden.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het duel lag ruim een uur stil, nadat de arbiter van dienst al na zeven minuten aangaf niet verder te kunnen vanwege hamstringklachten. ,,Die beste man probeerde het vervolgens nog een minuut of tien, maar vervolgens ging het niet meer. Gelukkig was er nog een scheidsrechter in de buurt die het stokje over kon nemen. Rond half zes was de wedstrijd afgelopen”, aldus Van der Ven.

Vitesse’08 - Ulysses 1-2 (0-1). 16. Willem Brouwer 0-1, 34. Toine van Putten 1-1, 88. Willem Brouwer 1-2. Rode kaart: 34. Willem Janssen (Vitesse’08).

Moment van de wedstrijd: Ulysses-coach Sander Janssen was in opperbeste stemming na de behaalde zege. ,,Dit geeft de burger weer moed. We hebben vrijwel de hele wedstrijd tegengehouden, maar de beste kansen waren wel voor ons.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Dankzij de zege is Ulysses zijn grootste concurrent Constantia tot één punt genaderd. ,,Die dertiende plek. Daar gaan we vol voor”, aldus Janssen.

MULO - FC Schadewijk 1-2 (0-0). 61. Mohamed Sheiki 1-0, 70. Bas van Rooij 1-1, 81. Danny Laukes 1-2.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van Bas van Rooij had ongetwijfeld de bloopers van het weekend gehaald. Van Rooij schoot op de paal, waarna de bal terugstuitte en via de rug van de MULO-doelman over de doellijn verdween. ,,Dat was wel een komisch moment. Gelukkig zat het ons een keer mee”, zag FC Schadwijk-coach Dick van den Akker.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Van den Akker speelde FC Schadewijk zijn slechtste wedstrijd van het seizoen tot dusverre. ,,Daarom is het zo lekker dat we deze pot binnen hebben gesleept.”

Schijndel - Excellent 3-0 (1-0). 36. Tijn Niemeijer 1-0, 57. Brent Blummel 2-0, 76. Tommie van Schijndel 3-0.

Moment van de wedstrijd: Volgens Schijndel-coach Henry van Alebeek speelde zijn elftal geen grootse wedstrijd tegen Excellent. ,,Maar het resultaat dat telt en dat hebben we behaald”, verklaarde Van Alebeek lachend.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Schijndel verloor midweeks het bekerduel van eersteklasser TOP (0-5), maar gaat in de competitie gewoon vrolijk door met winnen. De thuiszege op Excellent was alweer de zevende op rij.

Olympia’18 - Volkel 2-0 (1-0). 14. Freek van de Kerkhof 1-0, 75. Douwe Zwaan 2-0.

Moment van de wedstrijd: Op het moment dat Volkel na rust nog enigszins kans leek te hebben op een resultaat, speelde Ruud Verstegen verkeerd terug op zijn doelman. Het gevolg: de 2-0 voor Olympia.