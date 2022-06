Avanti’31 is te sterk voor Zwaluw en gaat zondag op voor promotie, ook ruime zege voor BVV

Avanti’31-Zwaluw VFC 5-2 (2-0) 15. Geert van Heeswijk 1-0, 40. Jelle Brus 2-0, 49. Martin de Laat 2-1, 51. Toon van der Heijde 3-1, 53. Teun Kuijpers 4-1, 83. Roel Kappe 5-1, 85. Quinten van Haaren 5-2.

Het duel begon met twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren, vond Avanti’31-trainer Stephan Hesemans, waarna zijn equipe na vijftien minuten de leiding pakte. ,,We waren telkens de gevaarlijke ploeg’’, vertelde Hesemans. ,,Zwaluwen kan goed voetballen en dat hebben ze ook laten zien, maar we hebben ze geen kans gegeven om in de wedstrijd te komen.’’ Het leek er volgens Hesemans na rust even op dat Zwaluwen terug in de wedstrijd ging komen met een aansluitingstreffer in de vijftigste minuut. ,,Maar daarna liepen we verder uit en was de wedstrijd wel gespeeld.’’

Avanti’31 speelt komende zondag de finale voor promotie naar de tweede klasse tegen Hoogeloon.

Zwaluw VFC-trainer John Laponder zag dat zijn team niet goed genoeg was om te winnen van Avanti’31. ,,Zij waren scherper, zaten er kort op’’, sprak Laponder. ,,We waren twee klasse’s minder dan afgelopen zondag.’’ Volgens de oefenmeester kwam zijn equipe er voetballend niet onderuit. ,,Dat betekent niet dat ze niet hun best hebben gedaan, Avanti was gewoonweg beter.’’

BVV - Breskens 4-1 (1-0) 33. Sharif Lopez 1-0, 80. 1-1, 83. Delano van Boxtel 2-1, 90. Marty Aarts 3-1, 93. Marty Aarts 4-1.

BVV-trainer Edwin Verdonk had zich met zijn equipe goed voorbereid op de wedstrijd tegen Breskens. ,,We zijn afgelopen zondag al gaan kijken hoe Achtmaal tegen ze speelde, daar zagen we dat ze vier of vijf kansen kregen die er niet ingingen’’, vertelde Verdonk. Zijn ploeg creëerde ook veel kansen zonder daar doelpunten aan over te houden. ,,Dan sluipt die gedachte wel in je achterhoofd.’’

Uiteindelijk haalt BVV in de 33ste minuut de brilstand van het scorebord. ,,Breskens zette het daarna om, waarna wij lang hebben moeten tegenhouden.’’ De slotfase bracht nieuw elan in de wedstrijd, nadat Verdonk besloot Wanderson van de onder-17 in te laten vallen. ,,Een klein ventje, maar bloedsnel met een goede actie.’’ Met twee assists was Wanderson de uitblinker van de wedstrijd.