Avesteyn-keeper Buermans moest dit seizoen pas één keer vissen: ‘Zo spectaculair vind ik het allemaal niet’

Cijfers liegen niet. Glenn Buermans (25), doelman van vierdeklasser Avesteyn, heeft een top seizoen tot dusverre. In zeven wedstrijden moest hij pas één keer vissen. Daarmee is de ploeg uit Heeswijk-Dinther een van de drie standaardteams in Nederland met nog maar één tegentreffer.

Wist je dat er maar twee andere clubs één tegentreffer hebben?

,,Oh? Nee, dat wist ik niet. Ik ben ook niet zo van de statistieken, moet ik eerlijk toegeven. Maar dat is goed om te horen. (...) Ja, ik blijf er vrij nuchter onder. Het is leuk, maar ik sta er om ballen tegen te houden. Ik krijg vaak complimenten: ‘goed gedaan, je stond er weer’. Maar zo spectaculair vind ik het allemaal niet.”

Hoe trots ben je op deze cijfers?

,,Natuurlijk is dat lekker. Maar het gaat uiteindelijk de drie punten. De nul houden is wel een doelstelling voor mij als doelman, maar als ze de ballen er voorin niet in trappen, winnen we niet. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkst. Zo bescheiden ben ik wel.”

Ligt het allemaal aan jou?

,,Nee, nee, zeker niet. De jongens waar ik mee voetbal, daar speel ik al mee samen vanaf de A-jeugd. Van de zes achterste spelers, zijn er vier of vijf met wie ik de jeugd heb doorlopen. In dat kampioensjaar kregen we ook maar 15 tegengoals. Dat zegt genoeg. Onze verdediging is goed op elkaar ingespeeld. Vaak heb ik aan één woord genoeg.”

En die ene tegengoal?

,,Tegen Nuland (Nulandia, red.) is het een wedstrijd op zich. Dat is al een paar jaar zo. Het ene jaar zijn zij beter, het andere jaar wij. Vorige week was het: wie scoort, die wint. Zij maakten 'm en wonnen met 1-0. Het was een aanval over rechts, een perfecte voorzet, de spits kroop tussen twee verdedigers en kopte tegendraads in. Ik stond aan de grond genageld. Ja, balen, zo'n tegengoal. Maar je weet dat ie in zulke wedstrijden wel eens kan vallen.”

Krijg je iets per clean sheet: een consumptiebon, een rondje van je teamgenoten?

,,Nee, helemaal niets. Die tijden heb ik vroeger wel gehad. Dan kreeg ik van mijn opa één euro als ik mijn doel schoon hield. Tegenwoordig trappen ze daar niet meer in. Het zou me een leuk zakcentje kunnen opleveren.”

Vorig seizoen kregen jullie 21 tegengoals in 26 wedstrijden. Waar ga je dit seizoen voor?