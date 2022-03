Avesteyn maakt gehakt van EMK en heeft evenals Boskant goede generale op weg naar topper

Derde divisie Baalt Dongen van de brilstand tegen laagvlie­ger Westlandia? ‘We zijn in eigen huis nog altijd ongeslagen’

Het was weer even wennen voor alles en iedereen bij Dongen. De laatste thuiswedstrijd dateerde namelijk van november 2021. Hoe werkt de koffiemachine ook alweer? Krijgen we het scorebord aan de praat? Is de speaker op tijd? Lukt het om de gezangen van Django Wagner en Stef Ekkel door de geluidsinstallatie te krijgen? Alle randvoorwaarden waren prima op orde, evenals een koud lentezonnetje. Wennen deed de einduitslag overigens niet: 0-0.

6 maart