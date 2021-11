Avesteyn pakt eerste periode: ‘Titel met een smetje’

Avesteyn pakt de eerste periode in 4F. De wedstrijd tegen ELI kende een vreemde slotfase. ,,In de blessuretijd maakten wij de 3-2. Uiteindelijk kregen zij in de allerlaatste seconde nog een vrij trap. Iedereen stond onze zestien, dat was een komisch beeld. Dat die bal binnenvalt is dan wel enorm zuur. Als je met 3-2 wint is er euforie. Nu door de late tegentreffer was het een periodetitel met een smetje daarop.”