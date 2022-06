Avesteyn scoort er op los in jacht op promotie, FC De Rakt gaat onderuit en SSA Vesta wint

Avesteyn – Jan van Arckel 6-0 (3-0). 6. Dries Heerkens 1-0, 9. Teun van den Boom 2-0, 45. Teun van den Boom 3-0, 50. Rens van Vught 4-0, 61. Joost Goijaarts 5-0, 63. Joost Goijaarts 6-0.

Avesteyn kwam vanavond perfect uit de startblokken. Na zes minuten tekende Dries Heerkens al voor het openingsdoelpunt. Drie minuten later was het Teun van den Boom die er al snel 2-0 van maakte. ,,In minuut 45 maakte Van den Boom zijn tweede van de avond. Jan van Arckel mocht nog aftrappen, maar de scheidsrechter floot daarna direct voor de rust. Dat is een lekker moment om te scoren”, aldus Avesteyn-trainer Hugo van de Sande.

In de tweede helft schoot de thuisploeg wederom uit de startblokken. Rens van Vught maakte er in minuut vijftig 3-0 van. Van de Sande: ,,Maar dat heeft ook wel te maken met dit soort duels. Als je er als Jan van Arckel voor gaat en dan op zo’n achterstand staat, gaat er niet veel meer goed.” In minuut 59 bracht Van de Sande met Joost Goijaarts een gouden wissel in de ploeg. Na twee minuten maakte hij de 5-0, en weer twee minuten later lag de 6-0 via zijn voet in het netje. Giel Goesten, de trainer van Jan van Arckel, baalde enorm van de verliespartij: ,,Dit is echt jammer en doet totaal geen recht aan onze prestaties van dit seizoen. Verliezen is verliezen, maar dat we het zo uit de klauwen hebben laten lopen is erg taai. Het zat ons niet mee vanavond.”

FC De Rakt – HVV Helmond 2-4 (1-1). 30. Melih Polat 1-0, 34. 1-1, 82. Thomas Mertens 2-1, 83. 2-2, 85. 2-3, 90. 2-4.

Het was Melih Polat die vanavond namens FC De Rakt de score opende tegen HVV Helmond. ,,Fijn dat we na een halfuur op voorsprong kwamen, maar de 1-1, vier minuten later, was erg jammer. Ook de vroege wissels door blessures die ik moest toepassen, waren een smetje op dit duel”, verklaart De Rakt-trainer Eugéne Marijnissen.

Acht minuten voor tijd zorgde Thomas Mertens voor een 2-1 voorsprong voor de thuisploeg. Al was de vreugde van korte duur. Via een corner kwam HVV een minuut later alweer langszij en ook de 2-3 en de 2-4 vielen kort achter elkaar. Marijnissen: ,,We hebben niet schlemielig verloren gelukkig. Ja, we hadden de 2-1 langer moeten vasthouden, maar daar kun je nu niets meer aan doen. Ik ben trots op ons afgelopen seizoen.”

Neerkandia – SSA Vesta 0-4 (0-2). 8. Jeroen Zegers 0-1, 11. Jordy de Loijer 0-2, 56. Jacques de Vocht 0-3, 88. Sietse Suppers 4-0. Bijz.: 70. 2x geel voor Neerkandia.

Het leek er even op dat Neerkandia uit de startblokken zou schieten vanavond. Na een uitglijder van de Vesta-achterhoede leek er een vroege 1-0 tussenstand op het scorebord te komen, maar Vesta-doelman Maarten Megens keerde de inzet knap. ,,Daarna hebben wij eigenlijk tien minuten het spel gedicteerd en dat omgezet in een 0-2 tussenstand”, vertelt Vesta-coach Mark Strik trots. Jeroen Zegers opende de score, terwijl Jordy de Loijer de voorsprong verdubbelde.

Strik zag dat zijn elftal goed speelde en vaak de vrije man wist te vinden, maar ‘helaas niet vaker scoorden’. Na de rust bracht Jacques de Vocht na een klein uur voetbal de score tot 3-0. Strik: ,,Niet veel later kreeg Neerkandia ook een rode kaart. Toen was het wel gespeeld. We kregen veel kansen, maar wisten nog slechts een keer, via Sietse Suppers, te scoren.”