Avesteyn verliest titel uit het oog na gelijkspel tegen Mariahout, gelijkmaker valt pas in blessuretijd

Vierde klasse FAvesteyn en Acht zijn al het hele seizoen een klasse apart. We konden ons op gaan maken voor een zinderende ontknoping, maar de eerstgenoemde liet vandaag een steekje vallen. Acht won wel en dus lijkt Avesteyn niet meer de favoriet voor de titel. De ploeg van Hugo van der Sande heeft met nog zes wedstrijden te spelen een achterstand van een punt. Wel speelde zijn ploeg eenw edstrijd emer dan koploper Acht.

Avesteyn - Mariahout 1-1 (0-0). 75. Heerkens 1-0, 91. 1-1.

,,We stonden heel goed te voetballen maar maakten geen goals. In de laatste minuut viel een voorzet goed en kwam Mariahout op 1-1. Als we wonnen deden we mee om de titel, nu wordt het lastig”, vertelde Avesteyn-trainer Hugo van de Sande.

VOW - Acht 0-2 (0-1). 14. 0-1, 72. 0-2.

,,Acht was de betere ploeg. Op basis kwaliteit wonnen ze. Verder waren er niet veel kansen in de wedstrijd. Acht kreeg er drie en wij maar één”, beschreef VOW-trainer Patrick Cissen.

WEC - Tivoli 3-0 (1-0). 44. Pijnackers 1-0, 68. 2-0, 85. Van Bergen 3-0.

,,We waren de betere ploeg, het was een verdiende overwinning. Echter zag ik in de eerste helft weinig beleving. De tweede helft toonden we meer inzet en vergrootten we de voorsprong uit”, vertelde WEC-trainer Henry van Wanrooij.

Boskant - DVS 1-3 (2-1). 20. Van der Heijden 1-0, 35. 1-1, 40. 1-2, 60. 1-3.

,,We werden vandaag op snelheid geklopt. De eerste helft speelden we echte goed, maar we creëerden te weinig kansen. DVS heeft verdiend gewonnen”, vertelde Boskant-trainer Peter van der Heijden.