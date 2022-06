Avesteyn verliest van Dommelen en promoveert niet naar de derde klasse

promotie derde klasse28 wedstrijden speelde Avesteyn dit seizoen, maar alsnog staat de vierdeklasser met lege handen. In de beslissende nacompetitiewedstrijd tegen derdeklasser Dommelen werd met 2-1 verloren. Lang was er de voorsprong voor Avesteyn, maar het was niet genoeg. In de slotfase leek de ploeg van Hugo van de Sande een penalty te moeten krijgen, maar dat gebeurde niet.