Avesteyn wint makkelijk na drie goals in acht minuten tegen Tivoli

Tivoli – Avesteyn 0-4 (0-1). 28. Dries Heerkens 0-1 (pen.), 60. Tjeu Adank 0-2, 65. Stan de Laat 0-3, 68. Joost van Vugt 0-4.

,,De eerste wedstrijd van de competitie is toch altijd spannend, maar een goede start voor ons. Zij waren de eerste vijf minuten heel fel, maar daarna spelen we eigenlijk alleen maar op hun helft. We verzuimen wel om meer doelpunten te maken en zo houden we hun eigenlijk in leven. Na rust kwamen ze ook heel fel uit de kleedkamer en daar hadden we het ook wel even moeilijk mee, maar dan beslissen we de wedstrijd met drie goals in acht minuten. Ze hebben een aardig elftal, maar ze zijn nog aan het bouwen en konden zo niet echt tegenstand bieden vandaag”, zag Avesteyn-trainer Hugo van de Sande.

DVS – VOW 2-3 (2-1). 17. Pim van Riel 1-1, 62. Stan van de Heijden 2-2, 75. Bart van den Oever 2-3.

,,Het was een zwaarbevochten zege vandaag. Het was warm, we speelden op kunstgras en zij speelde met vijf man achterin. Vlak voor rust komt DVS op 2-1, maar in de tweede helft wisten we toch op voorsprong te komen. In de laatste tien minuten is het nog heel spannend en hebben we nog een paar hachelijke momenten in onze zestien. Ik denk dat we op basis van het voetbal wel de terechte winnaar waren vandaag”, zei VOW-trainer Jordy van Boxtel.

RKGSV – WEC 1-1 (0-0) 56. Noud Heijmans 0-1 , 70. 1-1.

Moment van de wedstrijd: WEC-trainer Stephan Hesemans zag zijn speler Stef Verhoeven vlak voor tijd een enorme kans missen. ,,Hij ging alleen op de keeper af. Iedereen bij ons dacht dat Verhoeven er al voorbij was, maar de keeper van RKGSV greep nog net op tijd in. Misschien moet ik Verhoeven maar de hele week met een keeper laten trainen”, vertelt de trainer met een knipoog.

Bijzonderheid wedstrijd: Hesemans is blij dat het voetbal weer op gang is. ,,Ik denk dat iedereen daar wel naar snakte. Ook is het weer leuk dat de eredivisie weer van start is. Al lijkt ons spel bij vlagen ook wel een beetje op dat van Ajax.

Mariahout – Boskant 2-2 (1-1) 20. 1-0, 35. Emiel van den Elsen 1-1, 55. Emiel van den Elsen 1-2, 70. 2- 2.

Moment van de wedstrijd: Boskant kwam op achterstand door een benutte penalty. ,,Ik vond hem discutabel maar dat zegt een trainer die een penalty tegen krijgt”, beseft Boskant-trainer Sander Janssen.

Bijzonderheid wedstrijd: Hij zag dat zijn ploeg uiteindelijk een punt aan de wedstrijd over hield. ,,Daar kan ik wel mee leven. Beide ploegen hadden ook niet echt recht op meer.”

