Avesteyn wint met 4-0 en vergeet vaker te scoren tegen HHC’09

Zondag 4fAvesteyn had zondag geen kind aan HHC’09. De ploeg van Hugo van de Sande was oppermachtig. Volgens de oefenmeester had de score veel hoger moeten uitvallen.

HHC’09-Avesteyn 0-4 (0-2). 8. Joost van Vugt 1-0, 23. Dries Heerkens 2-0, 68. Rens van Vugt 3-0, 71. Teun van den Boom 4-0.

Avesteyn-trainer Hugo van de Sande had maar een negatief punt te melden vandaag: ,,We hebben echt veel te weinig gescoord.” Ondanks dat Joost van Vugt en Dries Heerkens de ruststand op 2-0 bepaalden en Rens van Vugt en Teun van den Boom die voorsprong verdubbelden naar 4-0, had er meer ingezeten. Van de Sande zag zijn elftal namelijk nog tien keer gevaarlijk voor het doel van HHC komen. ,,Misschien pasten we ons ook wel aan aan het niveau van de tegenstander,” gist Van de Sande. ,,Als het zo makkelijk gaat, ga je ook makkelijker denken.”

Bert Kops, bestuurslid van HHC’09, was gistermiddag in de Sint Janskathedraal op parochiebedevaart met Parochie Wonderbare Moeder. Hij mocht twee voorbedes voorlezen. Eentje voor HHC’09 had ook zomaar gekund: nul punten uit vijf wedstrijd, dan smeek je om een klein wondertje. Het kwam er niet van. En toch was trainer Ger Henskens niet ontevreden. “Er is hard gewerkt. Maar we moeten nog wat meer balans in onze verdediging vinden.”

Vorstenbossche Boys-WEC 0-1 (0-0). 71. 0-1.

Een zure nederlaag voor Vorstenbossche Boys. Coach Dennis Meijer zag dat zijn ploeg wel kansen kreeg, maar niet wist te scoren: ,,We hebben een paar keer voorlangs geschoten en ook nog een keer óp de kruising.”

Twintig minuten voor tijd scoorde WEC het enige doelpunt van de wedstrijd. Meijer: ,,Ik kende de doelpuntenmaker nog van mijn tijd bij Schijndel, dus ik had er een extra mannetje op gezet. Dat lukte prima, tot minuut 71. Hij kreeg te veel ruimte en profiteerde daarvan.” Acht minuten voor tijd weerhield Vorstenbossche Boys-doelman Teun van der Sanden WEC van een 2-0 voorsprong door een penalty te keren.

VOW-VCB 0-0 (0-0).

De brilstand was na negentig minuten voetbal nog altijd niet verdwenen van het scorebord. In de eerste helft speelde VCB erg behoudend en was het voor VOW lastig om er doorheen te komen. In de tweede helft kregen beide ploegen zo’n drie kansen, maar de bal ging steeds naast of werd geblokt. In de slotminuut was VOW-doelman Niek van Zutphen belangrijk voor zijn ploeg, met een puike redding hield hij een punt in Veghel.

Boxtel - SC Elshout 4-1 (2-1) 23. Thom van Delft 0-1, 31. 1-1, 32. 2-1, 53. 3-1, 55. 4-1.