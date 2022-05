Avesteyn wint spektakelstuk van RKGSV, maar maakt het vooral zelf onnodig spannend in de slotfase

Vierde klasse FAls je tien minuten voor tijd 4-1 voorstaat dan zal de wedstrijd meestal worden aangemerkt als: beslist. De supporters van Avesteyn dachten ook achterover te kunnen leunen de laatste tien minuten, maar RKGSV kwam nog terug. De bezoekers scoorde nog twee keer en in de slotminuut ontstond er ook nog een scrimmage voor de goal van Avestyn, maar de punten bleven in Heeswijk Dinther

Avesteyn - RKGSV 4-3 (3-1). 9. Dries Heerkens 1-0, 19. 1-1, 31. Stan de Laat 2-1, 44. Teun van den Boom 3-1, 54. Dries Heerkens 4-1, 85. 4-2, 87. 4-3.

,,We maakten het onnodig spannend”, aldus Hugo van de Sande, trainer van thuisploeg Avesteyn. Door doelpunten van Stan de Laat, Teun van den Boom en twee van Dries Heerkens is er lang geen vuiltje aan de lucht voor Avesteyn, maar daar komt in de slotfase verandering in. ,,De eerste tachtig minuten was er eigenlijk niks aan de hand, staan we 4-1 voor. Maar in de laatste tien minuten gaan zij alles of niets spelen. Ik moest wat wisselen en daardoor misten we wat kopkracht. Uit twee dode spelmomenten komt RKGSV in de laatste vijf minuten terug tot 4-3. In de laatste minuten ontstond er nog een scrimmage voor ons doel, maar gelukkig trekken we de overwinning over de streep.”

VOW - Pusphaira 3-0 (1-0). 30. Stef van Berlo 1-0, 70. Stan van der Heijden 2-0, 82. Bart van den Oever 3-0.



VOW-trainer Patrick Cissen zag een ‘saaie wedstrijd’. Na een halfuur kwam zijn ploeg op voorsprong via Stef van Berlo. ,,We hadden zo’n 75% balbezit maar het duurde lang voordat de tweede viel. Het is frustrerend dat je het niet eerder beslist, want dan kun je ook eerder wat andere jongens inbrengen. Pusphaira had nog een schot op de lat, maar heeft verder weinig kansen gehad. Uiteindelijk wel een prima zege.”

Een bijzonderheid was het invallen van de grensrechter bij Pusphaira, zo’n tien minuten voor tijd. De uitploeg had buiten de grensrechter geen wisselspelers meer. Daarvoor vroeg de scheidsrechter wel toestemming aan VOW-trainer Cissen, aangezien dit normaliter niet is toegestaan. ,,Ach, het was nog maar tien minuten”, aldus Cissen.

Boskant - Mariahout 1-0 (1-0). 15. Emiel van den Elsen 1-0.

Na drie nederlagen op rij weer een zege voor Boskant. ,,Die hadden we even nodig”, vertelt Boskant-trainer Peter van der Heijden, die zijn ploeg zag domineren in de eerste minuten van de wedstrijd. ,,Na vijf minuten had het al 2-0 moeten staan.” Toch was er op het kwartier spelen de voorsprong voor de thuisploeg. Linksback Luuk de Beer gaf voor op Emiel van den Elsen, die de bal binnen kon tikken.

,,Daarna kwam Mariahout wat beter in de wedstrijd, zonder echt grote kansen te creëren”, aldus Van der Heijden. ,,In de tweede helft waren we een stuk beter, maar wilde de bal er gewoon niet in. Zo schoot Jim van der Zanden van afstand op de lat en werd de bal twee keer van de doellijn gehaald. Dan zie je dat het in de slotfase toch nog lastig kan worden. Onze keeper heeft ons in het laatste kwartier nog twee keer gered.”