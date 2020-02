Avesteyn wint zonder grote problemen van Boxtel

Zondag 4C Blauw-Wit’81 viert derbyzege met flügelpar­ty: ‘Wij zijn het beste in de derde helft’

20:01 Blauw-Wit’81 liett zondag op alle vlakken zien waar het goed in is. Op het veld was het buurman Berkdijk de baas, maar ook in de kantine laten de spelers uit De Moer zich gelden.