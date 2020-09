Avontuur en Asrih schieten Dongen langs HSC'21

,,We zijn nog aan het nagenieten”, reageert coach Osman Erbas nadat de eerste drie punten in de tas mee terug naar Dongen konden. Thom Avontuur zette de Kanaries na een halfuur spelen op voorsprong in Haaksbergen. ,,We hebben in de eerste helft niets weggegeven”, aldus Erbas over het spel van zijn ploeg. ,,Rond het uur kon Fatih (Kamaci, red.) het afmaken, we telden ’m op de bank zelfs al. Maar goed, valt ie niet, is het afwegen of je gaat doordrukken of niet.”